Omar Gregorio Vega Macotela niega violencia de género

A raíz de la publicación "Suspende UNAM apoyo a artista por presunta violencia de género", el propio artista, Omar Gregorio Vega Macotela, envió una carta en la que asegura:

"Respecto de la publicación del 29 de diciembre del 2020 por este medio de comunicación, sobre la resolución emitida por el Jurado del Fondo de Apoyo a la Producción Artística del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) que declaró suspendido el apoyo de la Convocatoria 'Fondo de Apoyo a la Producción Artística' que se otorgó al suscrito Omar Gregorio Vega Macotela, me permito, en ejercicio de mi Derecho de Réplica, manifestar lo siguiente:

"Niego haber realizado 'actos de probable violencia de género' que se enuncian en el comunicado, ya que nunca he tenido ni la intención de ejercerlos ni se me ha procesado al respecto, por lo que las acusaciones que se realizan en contra del suscrito carecen de sustento, lo que en su momento será acreditado ante las autoridades competentes, de ser el caso.

"Basado en el principio fundamental y en el derecho humano denominado presunción de inocencia, solicito a éste medio de comunicación que se abstenga de reproducir acusaciones directas e infundadas en mi contra, pues, aclaro, que hasta este momento no he sido notificado de la existencia de procedimiento alguno que se haya iniciado, por lo que consideró que los motivos que se aluden en el comunicado emitido son injustos y en mi perjuicio.

"Siempre he respetado a nuestras instituciones, así como los medios formales y eficaces que existen para poder resolver cualquier controversia que se suscite, por lo que desde un inicio he decidido ceñirme a las vías formales y confío en que las autoridades respectivas, así como el Jurado del Fondo de Apoyo a la Producción Artística, analizarán a detalle la situación y los señalamientos injustos que se me realizan, y en consecuencia, resolverán favorablemente para poder ejercer el premio obtenido a través de la Convocatoria 'Fondo de Apoyo a la Producción Artística 2020'.

"No hay nada más importante que la persona y su integridad, por lo que estoy seguro que todo esto se resolverá de manera favorable para todos los involucrados. Omar Gregorio Vega Macotela"

La información "Suspende UNAM apoyo a artista por presunta violencia de género" dio cuenta del comunicado emitido por el MUAC y demás organizadores de la convocatoria, y citó las fuentes originales del mensaje. La información, todo el tiempo, utilizó los términos "presunta" o "probable" violencia de género. No hace ninguna acusación a Omar Gregorio Vega Macotela.