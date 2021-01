Hace la rosca más famosa de Torreón

"Él es Melchor, él es Gaspar y los otros... Rogelio y Baltazar", por única ocasión, a este estribillo de la canción de Los Reyes Magos se le agregó alguien más, Nicolás González.

Y no es que el participante lagunero de MasterChef México se haya convertido en un rey, lo que ocurrió fue que se puso de nueva cuenta su mandil de la "Cocina más famosa de México", con el fin de realizar una rosca conmemorativa y recibir este día como se debe.

Nicolás, quien dejó el concurso hace unas semanas, alistó una rosca de Reyes dentro de la panadería Horno 305. Fue ahí donde el joven doctor y chef puso las "manos en la masa".

"Tenía ganas de hacer una rosca de Reyes y con ello también mostrarles a mis paisanos cómo se hace una, igual y en un futuro se animan a elaborar una y sacan el repostero que tal vez lleven dentro", comentó entusiasmado.

Con todas las medidas de sanidad, González comenzó a elaborar el tradicional postre del Día de Reyes, mientras charlaba con esta casa editora de su paso por MasterChef.

Mientras mezclaba la masa hecha con harina, levadura, azúcar, sal y otros productos, comentó que se siente satisfecho de lo que logró en la emisión de TV Azteca.

"La verdad es que me siento contento y satisfecho. Pese a que duré poco, la gente me ubicó y me reconoció. En verdad que les doy las gracias por cada mensaje que me escribieron, tanto mi gente de la Comarca como de otros sitios del país; fue fascinante ver todo lo que me decían".

En cuanto a cómo se inició en la gastronomía, "Nico" informó que heredó el gusto de parte de sus abuelitas.

"Les cuento que ellas me enseñaron todo lo que sé en la cocina y también mi madre. La sazón familiar ha ido de generación en generación. De igual manera he leído libros de cocina y videos; trato siempre de prepararme".

Como buen habitante de La Laguna, Nicolás dejó en claro que su fuerte es cocinar alimentos en la parrilla y reveló cuáles son los antojitos locales que más le agradan.

"Hacer carnes asadas es lo mío, al igual que los mariscos. Amo los lonches de El Payo y las gorditas de diversos guisos".

González estudió la carrera de Medicina y ha decidido que se enfocará a esta, ya que hoy más que nunca, debido a la pandemia de COVID-19, se requiere personal de salud.

"Le voy a dar prioridad a la medicina, pero también estaré haciendo unas cosas de gastronomía; se viene un proyecto muy bueno del cual luego les estaré contando".

Por último, Nicolás comentó qué fue lo que les solicitó a Melchor, Gaspar y Baltazar.

"Les solicité salud para mi familia, para mí y por supuesto para todo el mundo. Sin salud, no hay nada; lo demás llega solito", reflexionó.