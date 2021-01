¿Por qué el 'Blue Monday' se considera un día triste?

En 2005 el psicólogo Cliff Arnall declaró que basado en una ecuación, el tercer lunes de enero es el día más triste del año, pues las festividades habrán llegado a su fin para esta fecha, muchas familias se separan o en este caso, el mundo volverá a enfocarse en la pandemia de COVID-19, la cual ha cobrado miles de vidas. En inglés se conoce como "Blue Monday", mientras que en español es conocido como Lunes Triste. Este 2021, el "Blue Monday" será el 18 de enero.

Sin embargo, existe toda una controversia detrás del supuesto día más triste del año, pues en realidad es resultado de una campaña publicitaria. Por otro lado, el "Blue Monday" puede servir como una fecha para hablar abiertamente sobre los trastornos mentales y para motivar a las personas a buscar ayuda profesional.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el "Blue Monday" y te decimos por qué no debes deprimirte en esta fecha.

La historia detrás del Blue Monday

De acuerdo con el portal Medical News Today, el "Blue Monday" fue resultado de una campaña publicitaria lanzada por la agencia de viajes Sky Travel en 2005, con el apoyo del psicólogo Cliff Arnall. Debido a la baja en ventas, la agencia de viajes buscaba motivar a las personas a irse de viaje para evitar el supuesto día más triste del año.

Para determinar que día de enero sería el día más triste del año, Arnall creó una ecuación que contempla factores como el clima, el nivel de endeudamiento, el salario mensual, cuánto tiempo ha pasado desde Navidad, los niveles de motivación, entre otros factores.

Por lo tanto, de acuerdo con esa extinta campaña publicitaria, el "Blue Monday" está marcado por el mal clima, la culpa de no haber cumplido con los propósitos de Año Nuevo, problemas financieros y un golpe de realidad después de que las fiestas navideñas llegan a su fin.

Aunque la idea no suena tan descabellada, un gran número de expertos han dicho que es imposible calcular el día más triste del año y que la supuesta ecuación no es un método científico válido. Por ejemplo, es imposible aseverar que el clima será malo en todo el mundo, pues mientras algunos países registran climas gélidos, otros registran calor. Además, no se puede afirmar que el 100% de la población ya ha abandonado sus propósitos de Año Nuevo para esta fecha, o que todos están endeudados. Es por esto que el "Blue Monday" es una fecha debatible y no debería ser tomada en serio.

Según la Fundación para la Salud Mental (Mental Health Foundation), el "Blue Monday" fue una estrategia publicitaria que buscaba incrementar la venta de paquetes vacacionales. También afirma que es "un mito, un cálculo falso (…) diseñado para promover cosas vagamente ligadas a mejorar nuestro bienestar, muchas veces sin evidencia alguna. Ningún estudio científico ha apoyado los dichos sobre el 'Blue Monday'".

Así que ya lo sabes, no hay evidencia científica fehaciente de que el tercer lunes de enero sea el día más deprimente del año y por lo tanto, el "Blue Monday" es una mentira. Sin embargo, si has estado presentando síntomas de depresión, ansiedad o cualquier otra enfermedad mental, lo mejor es buscar ayuda profesional.