Abarrotan pago del impuesto predial

Ciudadanos abarrotaron el servicio de pago del impuesto predial en Torreón durante ayer lunes pese a los llamados de la autoridad de utilizar servicios alternativos y de las bajas temperaturas que se registraron durante la mañana de ayer.

Las puertas de la presidencia municipal se abrieron en punto de las 07:00 horas y a las afueras del edificio ya estaba un grupo de ciudadanos esperando para ingresar y cumplir con su obligación. Frente al acceso principal se instaló una tienda de lona para que los contribuyentes pudieran esperar sus turnos en el exterior, protegidos de las bajas temperaturas.

El servicio fue con tiempos de atención de menos de 20 minutos hasta poco antes de las nueve de la mañana, cuando comenzaron a llegar cada vez más ciudadanos y formaron una fila que llegó hasta la explanada de la Plaza Mayor.

Entrevistados por El Siglo de Torreón, los asistentes, en su mayoría personas de la tercera edad, dijeron desconocer las formas alternas para consultar su saldo y realizar el pago, otros señalaron no estar familiarizados con el sistema en línea o no tener confianza en las tiendas de autoservicio.

"Yo no le sé al internet, prefiero esperarme poquito aquí en el frío, no tengo nada que hacer en mi casa y después me acabo el dinero… Aquí siempre he venido a pagar, no vaya a ser otra cosa y no me hagan válido el pago; no es lo mismo, digo yo", señaló la señora Victoria Martínez, quien esperaba apoyada sobre un bastón en la fila y sobre la Plaza Mayor.

Para este año la Dirección de Ingresos del Municipio de Torreón dispuso no solamente de los pagos en las cajas de presidencia municipal, sino de módulos para obtener el estado de cuenta y pagar directamente en las oficinas del Simas en bulevar Independencia, Abastos y Libertad, además de centros comerciales.

También se pueden obtener estados de cuenta listos para impresión en la página torreon.gob.mx y mediante mensaje de texto al número 74342 con las palabras MMS (espacio) PredialTRC (espacio) y clave catastral, además de que el pago se puede realizar directamente en la misma página de internet, cuya operación se refleja de forma inmediata como si se hubiera hecho en cajas de la presidencia municipal.

No obstante, algunas personas en la fila optaron por seguir esperando pese al riesgo de estar cerca de otros ciudadanos. "¿Qué tiene?, aquí todos traemos cubrebocas, a la hora que tengamos que salir, no le hace", respondió un ciudadano al ser preguntado sobre por qué evitaba usar los medios alternativos de pago.

Durante la tarde del mismo lunes el titular de la oficina de Ingresos, Roberto Natera, señaló que todos los descuentos correspondientes a grupos de la tercera edad, personas con discapacidad y por el mismo beneficio de pronto pago (20 por ciento en enero) ya están aplicados a todos los estados de cuenta en línea, los pagos se pueden realizar en sucursales Citibanamex, BBVA, Banorte y Santander, además de tiendas como Soriana, Alsuper, Oxxo, CB Más, One Stop, Point, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Benavides, Circle K y Extra.