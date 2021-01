Cuando Lola Cortés le dijo no a Broadway

Son cuatro décadas las que Lola Cortés ha pasado sobre el escenario de un teatro, tiempo en el cual asegura, se le presentó la oportunidad de seguir su carrera en la máxima capital del teatro, Broadway, pero hubo algo que la retuvo.

"Antes de irme a cualquier otro país, lo que más deseaba era dejar nombre en mi patria, de qué me servía irme si no tenía el nombre que necesito, y hubo mucha gente que me decía, vente para acá, me refiero específicamente New York", dijo Lola Cortés.

Pero su internacionalización llegó de la manera menos esperada en el 2020, gracias a los streamings que la empresa Mejor Teatro tuvo que realizar debido a la pandemia, primero con Toc Toc y el día de ayer con la transmisión del musical Peter Pan, que protagonizó en 2011, y que la gente disfrutará por Ticketmaster Live.

"Creo que es algo maravilloso y creo que vendrán cosas buenas, porque si el mundo está cambiando de esta manera es porque tiene que ser y nosotros tenemos que cambiar con él".

Lola explicó que será la primera vez que verá su trabajo en este montaje y eso la tiene muy contenta, pero sobre todo que podrá disfrutarlo al lado de su nieto Valentino y con mucha gente que tendrá un acceso para verlo.

"Saber que la puesta que se hizo en 2011, va a poder verse en otras partes, no sólo de la República, me ilusiona mucho, porque mucha gente se quedó con ganas de ver esta puesta en escena que fue impresionante y esta es una buena oportunidad de disfrutarlo tanto como nosotros".

En el momento que se estrenó esta última versión de Peter Pan, Lola estaba pasando por un mal momento físicamente, el cartílago de su rodilla derecha se había acabado, entonces la cabeza del fémur estaba rozando con la rótula, lo que le causaba mucho dolor, pero así trabajó toda la temporada.

"A pesar del dolor y de la incertidumbre, todos los recuerdos que tengo de esa puesta en escena son maravillosos".

Lola explicó que la grabación de este musical se realizó a cinco cámaras, lo que asegura una buena experiencia al espectador, porque dará una gran perspectiva del montaje, tal como si estuvieran en el teatro.

"Esta modalidad si es lo que la vida nos está pidiendo, pues hagámoslo, estoy totalmente de acuerdo que si el teatro se tiene que hacer así, pues así se hará".

Aunque en 2017 volvió a volar sobre el escenario con este personaje, en ese momento expresó que sentía que esa sería la última vez que haría este papel, pero cuando se anunció este streaming aseguró que si Morris Gilbert se lo pedía, volvería a dar vida a Pan.

"Si Morris me necesitara, yo con gusto accedería, sería para mí un verdadero placer. Por ahí dicen, 'cuidado con lo que pides que se te puede hacer realidad', creo que fue en 1980 en el Teatro de los Insurgentes, tuve la oportunidad de ver a Olivia Bucio interpretando Peter Pan, recuerdo perfecto esa función porque ella entró por la ventana volando".