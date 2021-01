Israel lidera vacunaciones en el mundo

Israel ha vacunado ya contra la COVID-19 a más de un millón de ciudadanos (un 12 % de su población), lo que representa la mayor tasa de inmunización a nivel mundial, informó este sábado el portal "Our World in Data", resultado de la colaboración entre la universidad de Oxford y una organización educativa con fines benéficos en el Reino Unido.

En concreto, Israel registra una tasa de 11.55 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahréin (3.49) y el Reino Unido (1.47), según esta fuente.

En el lado opuesto, Francia había administrado dosis contra el coronavirus a tan solo 138 personas antes del 30 de diciembre.

Durante los tres primeros días de su campaña de vacunación, que arrancó el pasado 27 de diciembre, Francia administró el preparado a menos de un centenar de ciudadanos, mientras que Alemania había inmunizado a más de 130,000 personas antes de fin de año.

Conforme a "Our World in Data", que cuantifica el número de personas que han recibido la primera dosis de los preparados contra el coronavirus, Estados Unidos no logró su objetivo de vacunar a 20 millones de personas antes de que terminara 2020, pues antes de esa fecha había administrado el compuesto solo a 2.78 millones de ciudadanos.

Israel lidera la carrera mundial de la inmunización contra la COVID-19 porque comenzó a administrar las dosis el pasado 19 de diciembre y vacuna a unas 150,000 personas por día, con los mayores de 60 años, los trabajadores sanitarios y las personas clínicamente vulnerables como receptores prioritarios.

Israel encargó lotes del preparado desarrollado por Pfizer-BioNTech al comienzo de la pandemia.

Según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el país -sumido ahora en su tercer confinamiento desde el inicio de la crisis sanitaria- podría dejar atrás la pandemia el próximo febrero.

De acuerdo con la cadena británica BBC, la Unión Europea (UE) fue más lenta que el Reino Unido o Estados Unidos a la hora de dar luz verde al uso de las vacunas, el pasado 21 de diciembre, mientras que los reguladores británicos dieron su aprobación al compuesto de Pfizer el 2 de diciembre y el 11 de diciembre lo hizo Estados Unidos.