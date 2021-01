Limitarán recolección de basura en Piedras Negras

Juan Morales de la Tijera, titular de la dirección de Imagen Urbana y Ecología de Piedras Negras, dio a conocer que el próximo viernes 01 de enero de 2021, no habrá servicio de recolección de basura en el municipio de Piedras Negras; particularmente en dos sectores de la ciudad.

"Este sector norte de la ciudad y de la zona centro, no va a contar recolección, para exhortar, invitar a los vecinos de estas colonias que no saquen su basura tanto el día 31 como el día primero; ya que no se contara con este servicio", dijo Morales de la Tijera.

El funcionario municipal detalló que ya para el sábado 02 de enero del 2021 se reanudará el servicio de manera habitual y por ello, pidió la población que vive en la zona centro y norte de la ciudad, para que saquen su basura hasta el lunes 04 de enero del próximo año.