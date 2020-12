Desmienten que Neymar esté involucrado en fiesta masiva

Los representantes del futbolista Neymar están intentando distanciarlo de los rumores que ha ignorado las alertas de la pandemia con una gran fiesta de Año Nuevo de varios días cerca de su casa en Brasil, mientras está de vacaciones con su equipo de la liga francesa.

Day Crespo, vocero de Neymar, dijo en un mensaje publicado el miércoles, que el delantero del Paris Saint-Germain ni siquiera se encuentra en el exclusivo vecindario de Río de Janeiro, en donde se está celebrando la fiesta.

“Neymar Jr. no tendrá ninguna fiesta este año, estamos en medio de una pandemia y está con amigos y familia”, dijo. Horas antes el futbolista publicó en sus redes sociales fotos de él con un amigo en un barco en la playa sureña de Brasil, Praixa do Caixa D'Aço.

El periódico brasileño O Globo reportó el sábado que el jugador había organizado una fiesta que llamó “Neymarpalooza” en la ciudad de Mangaratiba en el estado de Río de Janeiro, donde tiene una mansión. Indicaron que algunos invitados habían aterrizado en un aeródromo cercano que rentó Neymar.

Dos amigos del jugador, DJ Miss Natália y la estrella de YouTube Ana Liz Bittencourt, publicaron fotografías en Instagram llegando a Mangaratiba y portando una pulsera azul y que supuestamente les daba acceso a la fiesta.

El lunes, la empresa Fabrica dijo en un comunicado que estaba organizando una fiesta para 150 personas, pero no mencionó a Neymar. Sus representantes indicaron que fue invitado, pero que no está involucrado.

La compañía indicó que “estaban siguiendo las medidas de salud” que establecieron las autoridades locales, incluyendo las pruebas de COVID-19 para los asistentes y las reglas de distanciamiento social. Las autoridades de la ciudad publicaron un comunicado indicando que han restringido el acceso a la ciudad, pero que la asistencia a fiestas privadas “es una situación de responsabilidad social y sentido común”.

Brasil suma casi 200,000 muertes por COVID-19 y los hospitales una vez más están prácticamente con ocupación al 100%.

Sus críticos indicaron que Neymar, quien dio positivo por coronavirus en septiembre, no había hecho ningún comentario sobre la supuesta fiesta.

“Sería muy sencillo para Neymar decir en redes sociales que no es él”, dijo en la cadena SporTV Galvao Bueno, uno de los más populares comentaristas deportivos de Brasil. “LeBron James no está haciendo fiestas. Lewis Hamilton tampoco. Lionel Messi no está celebrando y tampoco Cristiano Ronaldo. Neymar puede realizar las fiestas que quiera, pero no en este momento”.