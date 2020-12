Solicitan apoyo para el pequeño Bruno

Bruno tiene cuatro años de edad y la mitad de su vida ha estado luchando contra una enfermedad muy rara que se denomina púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas. Normalmente, el niño no siente dolor pero su cuerpo está lleno de petequias y moretones color púrpura y en varias ocasiones su estado de salud ha sido reportado como grave.

Su madre Gabriela Macías dice que desafortunadamente el pequeño no respondió satisfactoriamente a los medicamentos que le suministraban en el Seguro Social por lo cual su familia decidió buscar un tratamiento alternativo que le ayudara a combatir este padecimiento.

"Hace cuatro meses encontramos un medicamento que se llama Ladogal, este medicamento lo empezamos a comprar nosotros teniendo buena respuesta en Brunito pero después de este medicamento se tenía que añadir otro que era el Revolade, en conjunto el gasto de estos tratamientos ascienden a 16 mil pesos mensuales por los cuales mi esposo, mis hijos y yo hacemos muchas actividades para poder juntar el dinero y que al niño no le falten sus medicamentos. Desde que Bruno ha estado tomando esos medicamentos su estado de salud ha mejorado muchísimo. Anteriormente mi hijo manejaba un conteo plaquetario debajo de 20 mil cuando lo normal en un niño es tener hasta 350 mil, hace un par de semanas mi hijo tuvo un virus, una bacteria en sus ojitos provocando una crisis muy fuerte en su salud, bajó sus plaquetas hasta 5 mil por eso es muy importante que a Bruno no le falte el medicamento porque cualquier virus por más pequeñito que sea a él le afecta demasiado ", señaló la madre del pequeño.

Sin embargo, la mujer cuenta que recientemente tuvieron un inconveniente pues el tratamiento no llegó en la fecha que se tenía programada por lo que ahora, Bruno lleva siete días de atraso de ahí que les urge adquirir especialmente el Revolade de 25mg que tiene un costo de 12 mil 800 pesos. El Ladogal de 200mg tiene un precio 3,500 pesos. Ambos se tienen que comprar de forma mensual.

En la página de Facebook: Todo por Bruno la familia del niño ha anunciado diversas actividades para recaudar fondos, entre ellas la venta de "manzanas locas" con un costo de 30 pesos cada una. "Desde el 22 de diciembre están las indicaciones médicas para tomarlo y hasta hoy no hemos podido dárselo. Así que yo, como madre, te pido a ti que me ayudes a que Bruno no se atrase más en su tratamiento".

Las personas interesadas en ayudar a Bruno comprando manzanas, pueden enviar un mensaje al teléfono 871-279-3194 o bien, pueden apoyar económicamente desde un peso al número de cuenta BBVA 4152 3135 7620 0153 a nombre de Leonardo Gurrola.