Tendencias para el cabello en 2021

Es momento que reconsideres dejar las tijeras descansar un momento más, pues el auge de las largas cabelleras seguirá vigente. Así que toma nota para que inicies el año con el look que todas quieren.

El amor hacia las melenas XL lo hemos visto en nuestras celebridades favoritas, pues aunque durante este invierno las que más saben de moda se han dejado mostrado con unos centímetros extra en su pelo, la estilista Bridget Brager declaró a Vogue US que las melenas largas son una de las tendencias más esperadas para el año que viene

Si aún lo dudas, los estilos de melenas largas las hemos visto incluidas en las nuevas pasarelas que Chanel ha presentado para su colección 2021, además de increíbles looks con volumen que hacen que añoremos la moda de inicios de este siglo, el pelo largo es de los sellos más cool que esta pasarela tiene y no podemos esperar para dejar crecer las nuestras.

Si lo que necesitas es un poco de motivación para dar ese salto de fe y dejar descansar las tijeras aquí tienes algunos ejemplos:

La actriz Sabrina Carpenter en verano demostró que las melenas en ondas eran todo lo que teníamos que llevar para no pasar desapercibidas, pero para iniciar el año como se debe, ella apostó por mantener el largo de su cabellera.

Este look que Kim Kardashian usó en la pasarela de Kim Jones, donde se presentaron las nuevas tendencias masculinas para el 2021 muestra que la socialité y empresaria del maquillaje mantiene el largo de su pelo dándole un poco de color.

La modelo Alessandra Ambrosio disfrutó de unas vacaciones en playa mientras nos dejó ver que ella sigue conservando su pelo intacto y lo dejará así para seguir marcando las beauty trends que las fashionistas llevarán en 2021.

Si no tienes una melena muy larga, no es el fin del mundo, recuerda que el pelo crece de uno a dos centímetros por mes, alrededor de 15 al año. No esperes tenerlo hasta las rodillas de la noche a la mañana.

No olvides que las vitaminas son esenciales para el cuidado de tu pelo, pero si además quieres ese boost para que crezca sano y fuerte, la vitamina A, E y el colágeno tendrán que ser tus mejores amigos.

No dejes de aplicar tus mascarillas reparadoras y durante estas fiestas date un break de la plancha de pelo y la secadora, pues el calor puede afectar el crecimiento de tu pelo.