Establece IMSS orden de vacunación contra COVID para personal en CDMX

Personal de salud que atienden la pandemia en los hospitales de segundo y tercer nivel en la Ciudad de México, recibirán la vacuna contra el COVID-19 en los próximos 20 días, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La jornada de inmunización en el módulo de vacunación del 81o. Batallón de Infantería del Heroico Colegio Militar de Tlalpan continuó este lunes 28 de diciembre.

El Seguro Social precisó que en los próximos días se inmunizará personal médico y de enfermería de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 24 Insurgentes; No. 48, de San Pedro Xalpa; No. 27, Tlatelolco; No. 32, Villa Coapa; 1A Venados; 2A Troncoso; No. 30, Iztacalco; No. 47, Vicente Guerrero; los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 Carlos Mac Gregor; No. 2, Villa Coapa.

Así como de los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 8, San Ángel; y No. 29, San Juan Aragón; así como las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 120 y No. 28.

También de los Hospitales del Centro Médico Nacional La Raza: General, de Infectología y de Especialidades; y los Hospitales de Especialidades y de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI; y la Unidad Móvil Temporal COVID Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros acudirán a los módulos de vacunación instalados dentro de siete sedes militares: 24/o Batallón Venustiano Carranza; 81/o Batallón Infantería Tlalpan; 22/o Batallón Infantería Miguel Hidalgo; Hospital Militar de Zona (HMZ) El Vergel, Iztapalapa; 6/o Grupo Morteros Sedena Naucalpan; Polígono Tepetlapa, Coyoacán; y el Hospital Central Militar.