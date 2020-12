No podemos echar campanas al vuelo: Román Cepeda sobre vacunas COVID en Coahuila

El secretario del Trabajo de Coahuila y representante del Subcomité Técnico de Salud en la Laguna, Román Cepeda, afirmó que no se pueden relajar las medidas de prevención contra el COVID-19, esto pese a que Coahuila se convirtió en el primer estado del interior de la república en donde se comienzan a aplicar vacunas contra el virus.

Señaló que la primera vacuna aplicada este lunes en Saltillo representa una “esperanza” para toda la población del estado, además de que se trata de un reconocimiento para el sector salud que ha estado haciendo frente a la pandemia por meses, no obstante pidió no “confundir” el mensaje y caer en falsos escenarios, pues los contagios siguen dándose y los niveles de hospitalización pueden elevarse con el paso de los días.

“Es una gran noticia sin duda, que hayan elegido a Coahuila como uno de los dos primeros estados en los que va a iniciar el proceso de la vacunación esto habla bien de que se ha tenido de parte del gobernador un buen manejo de la pandemia… Mañana damos inicio en Torreón a eso de las ocho de la mañana, ya están las vacunas, pero esto todavía no termina, esto todavía no se acaba, no podemos echar las campanas al vuelo, si bien vemos la luz al final del túnel, pues nos queda un largo camino en el tema de la aplicación de las vacunas entre el grueso de la población”.

Cepeda señaló que en ese sentido seguirá siendo “esencial” el uso adecuado de los cubrebocas, lavados constantes de manos, mantener distancia social y restringir la modalidad no esencial, principalmente evitando reuniones sociales y otras situaciones de riesgo sanitario.

Dijo que en el presente cierre de este 2020 se mantendrán los operativos de vigilancia en los diversos giros comerciales, así como las inspecciones a establecimientos mediante el llamado “Cero Tolerancia”, esto ante la previsión de mayores festejos por año nuevo.

“Es el camino que debemos de seguir todos, que sí es bueno que ya vayamos viendo la salida, pero no podemos relajarnos porque después va a tener un costo muy alto, ciertamente todo este proceso lleva un tiempo y tenemos que seguir cuidándonos, no hay otra forma de hacerlo por el momento”.