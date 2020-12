Critican plan de vacunación COVID de López Obrador

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, arremetió contra la estrategia del gobierno federal por mantener almacenadas en las instalaciones de la empresa DHL en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey, las vacunas contra el Covid-19 que llegaron el sábado y hasta el lunes serán llevadas a Saltillo, para aplicarse al personal médico de Coahuila.

"Las vacunas llegaron, la información que tengo es que todavía están almacenadas en Nuevo León y mañana se van a aplicar en Coahuila. Imagínense, tener la vacuna y no la aplicamos, eso a mí me molesta y tengo que ser claro y decirlo, tenemos el agua y estamos en el desierto, ahí está el estanque con agua, pero no la podemos tomar ni en Nuevo León y en ninguna otra parte", lamentó.

De la O Cavazos agregó que la vacuna contra el Covid-19 no puede estar un día sin utilizarse porque "estamos en guerra contra un enemigo invisible", y puso como ejemplo que un día que estuvo en una colonia de Monterrey "vacunamos a 14 mil personas -contra la influenza- en una mañana".

Por eso, presumió, "en un rato que nos den las vacunas, todas las que tienen ahí, las ponemos en media mañana si nos las dan, y espero que nos den esas vacunas". Bueno, expresó, "no quiero meterme en situaciones que no están previstas en este momento, hay una logística a nivel federal van a ir llegando poco a poco, pero estamos en una situación de guerra, una situación crítica", y debería actuarse de manera distinta.

"Los que vemos pacientes, a los que se nos han muerto pacientes y que hemos llorado con la familia del paciente, los sentimos", en cambio, dijo, "estar atrás de un escritorio tomando café, viendo papeles y firmando, es a todo dar, pero no es correcto, debemos ser mucho más veloces que el virus".

El secretario de Salud expuso que en este momento las vacunas que lleguen tienen que aplicarse de inmediato, "no hay que hacer burocracia, pero el gobierno es lento, obeso, y muy difícil de moverlo".

Manuel de la O insistió en la demanda de la Alianza Federalista de que el gobierno federal permita que los estados y la iniciativa privada puedan comprar vacunas anti-covid, pues afirmó así se multiplicarán los resultados.

"En Estados Unidos ya la abrieron a todos los estados, y leí una información que hasta en Walmart y en algunas farmacias la van a aplicar", por eso, dijo, en México que somos casi 130 millones de personas, y en Nuevo León poco menos de seis millones, se requiere de una gran estrategia para que todos sean vacunados.

En cambio, expresó, el primer día se vacunaron a tres mil personas en el país y hoy otras tres mil, "espero que lleguen más porque no son suficientes, se requiere usar muchos más laboratorios y ser más rápidos, más eficientes para vacunarnos todos".