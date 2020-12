Espero seguir jugando tres o cuatro años más: Gerard Piqué

Gerard Piqué, central del Barcelona de 33 años, reconoció al recibir un reconocimiento a su carrera en la gala de los Globe Soccer Awards en Dubai, que no ve cerca el final de su carrera y espera seguir jugando "tres o cuatro años más".

"Es un honor para mí estar aquí tras una larga carrera y espero poder seguir jugando tres o cuatro años más", deseó al recoger el galardón con el que fue reconocida su carrera profesional.

Piqué se reencontró en la gala con viejos amigos como Iker Casillas, con el que compartió éxitos con la selección española, y el portugués Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en el Manchester United antes de ser grandes enemigos en los clásicos del Barcelona contra el Real Madrid.

"Es divertido volver a ver a Iker, con quien he tenido la oportunidad de compartir vestuario en la selección y ganar juntos la Eurocopa y el Mundial. También pude compartir vestuario con Cristiano en el Manchester, en mis primeros pasos, una gran etapa juntos en la que ganamos títulos", manifestó.

Y también se refirió a otro jugador presente en la gala, el polaco Robert Lewandowski, con la goleada en el recuerdo de la última eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

"Con Robert no he podido compartir vestuario pero le he ganado, me ha ganado y es parte del juego, ganar y perder. Lo grande del fútbol es compartir experiencias y crear relaciones con todos los jugadores con los que has tenido oportunidad de compartir vestuario. Cuando nos retiramos la vida sigue y podremos decir que hemos sido parte de algo único y eso es lo más importante", reflexionó.

Cerró su intervención Piqué reflexionando sobre el año duro que ha sufrido el fútbol por la pandemia. "Como ha dicho el presidente (Gianni Infantino) hemos tenido un año muy duro y cuando tienes momentos duros la familia debe estar junta y es muy bonito ver que la familia del fútbol está unida hoy aquí. Es un paso adelante para llegar a una especie de normalidad en los próximos meses", sentenció.