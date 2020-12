RBD regresa a los escenarios y no decepcionan a sus fans

RBD ha vuelto, doce años después la agrupación que vio su mayor éxito tras el lanzamiento del melodrama Rebelde, la banda regresó a los escenarios este 2020, sin dos de sus integrantes con un emotivo show en el que interpretaron sus clásicos con nuevos arreglos.

Ayer, por cerca de 90 minutos, Anahí, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez, se unieron de nueva cuenta para hacer un repaso por la historia musical del grupo, la cual inició a las 17:15 horas con el tema que dio nombre a su show Ser o parecer. Todos vestidos de negro y ya con más de 30 años, los integrantes optaron por las pantallas verdes para poder jugar con el espacio y pasar desde estar cantando en el espacio, hasta debajo de la lluvia.

De los primeros temas que se pudieron escuchar fueron Solo quédate en silencio, antes de que el grupo diera la bienvenida a todos sus fans quienes estaban sintonizando el show en cualquier parte del mundo. "Planeta Tierra, ¿cómo están? Lo logramos. Bienvenidos a la reunión virtual Rebelde, después de 12 años estamos otra vez juntos, reunidos por el movimiento RBD, no se puede poner con palabras lo que estamos sintiendo. Gracias por estar con nosotros a través del tiempo y la distancia, es un regalo de navidad maravilloso. Qué manera de cerrar este 2020 que tan mal nos ha tratado hoy llenamos nuestros corazones de esperanza, ¿están listos para este viaje?", dijo el grupo en su primera intervención.

Tras esto, continuaron su viaje musical con Bésame sin miedo y Enséñame, para después ser Christopher quien habló del momento complicado que vive el mundo a causa del COVID-19, después cantaron Inalcanzable. Christian cantó en solitario, Tu amor.

Tras esto fue Maite quien también habló de la complicada situación del mundo y pidió que este tiempo difícil saque lo mejor de cada ser humano y después entonó Empezar desde cero. No pudieron faltar canciones como Aún hay algo, Un poco de tu amor y Tras de mí, todos con arreglos nuevos que mostraban a los cantantes en una faceta más madura.

"Estoy emocionada de volver a pisar los escenarios, cuando yo no tenía planeado hacerlo este año. Para mí es un honor hacerlo, me siento honrada y muy feliz de haberlo logrado", dijo Anahí. Aunque Alfonso Herrera y Dulce María no estuvieron en este reencuentro virtual, sus compañeros y amigos reconocieron la importancia que ambos tienen en la historia del grupo y por ello decidieron recordarlos durante su show y les dedicaron No pares, porque dijeron "ellos siempre serán parte de RBD".

Siempre he estado aquí y Es así, también fueron parte del repertorio musical y rumbo a la recta final de la velada, Anahí interpretó Sálvame en compañía de una orquesta de cuerdas que le dio un estilo más emotivo. Esta reunión virtual no podría acabar sin el tema emblema del grupo, Rebelde, para el cual la agrupación decidió iniciar con una banda de guerra y ellos vestidos como soldados, mientras interpretaron esta canción.