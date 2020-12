"Los tiempos de Dios son perfectos", comenta Ricardo Montaner sobre el sencillo de nombre Amén, que trae esperanza en medio de esta pandemia pese a que se hizo desde mucho antes de que comenzara la contingencia de COVID-19.

"Esta canción se realizó antes de que sucediera todo, pero los tiempos de Dios son perfectos y él sabe porqué hace las cosas. La rola esta lista hace rato, nosotros no teníamos ni idea de lo que venía, entonces me acuerdo que al inicio de la cuarentena que teníamos ganas de sacarla queríamos asegurarnos de tratar el tema con cuidado porque no queríamos que la gente pensara que queríamos aprovechar el momento.

"Esta canción entra perfecto ahora, pero entra perfecto en cualquier momento de la vida. Es una canción que tiene esperanza, pero también angustia de las cosas cotidianas que vivimos día a día. Pienso que esta melodía es un abrigo para alguien que está pasando algo difícil, siento que entra perfecto en la vida de la gente ahorita", dijo Montaner.

Ricardo, sus hijos Mau, Ricky y Eva Luna y su yerno Camilo, ofrecieron una charla vía zoom para hablar de dicho tema, el cual es cantado por todos y se lanzó desde el pasado 23 de diciembre.

La canción, compuesta por los cinco, es una plegaria en la que los integrantes de esta familia de artistas comparten sus temores más internos, su desesperación más profunda y su anhelo por encontrar paz.

"Entre todos hicimos esta melodía. Partimos de la sonoridad del track que hizo Ricardo y de un amigo productor que la estaba armando, de ahí empezamos a meterle la melodía y a estructurar la letra. Ricardo puso la base y luego todos los demás le dimos abracitos a la pieza musical", dijo Camilo.

El intérprete de El poder del amor externó que al ser una familia de cantautores era evidente que en cualquier momento una rola los iba a unir.

"Nos gusta hacer muchas cosas en familia. Lo más lógico era que un día surgiera la posibilidad de grabar un tema juntos. Cuando llegó Camila a la familia se completó este grupo y era como natural hacer Amén", sostuvo.

El video oficial de Amén ha causado revuelo. A unos días de haberse estrenado ya rebasó los 16 millones de visualizaciones. Eva Luna contó una divertida anécdota de cuando lo grabaron.

"A mi me pasa que yo grabo las canciones y a veces me frustro porque siento que no llegó a donde quiero estar con mi voz y luego me dan nervios y quiero llorar. Cuando hicimos el video me entró un llanto muy pesado, entonces Camilo pensó que algo así me había ocurrido y no, lo que pasa es que lloré de emoción por lo que estábamos haciendo con esta canción en familia", confesó.

Eva Luna comentó que hasta ahora no le quita el sueño tratar de separar los roles de madre, hija y esposa; siendo la única mujer de este grupo de cantautores profesionales.

"Yo creo que en realidad es muy fácil ser la hija de Ricardo, la hermana de Mau y Ricky y la esposa de Camilo; teso me hace sentir extremadamente amada y yo sólo me dejo llevar. Creo que esta canción nos ha unido más".

¨Por otro lado, Ricardo opinó cómo considera que ha evolucionado la música desde sus inicios hasta la actualidad.

"Desde que comencé hasta la actualidad hay una cosa en común... que la música continua, da igual la vía y da igual la forma o lo estilos; la música sigue porque es simple y sencillamente la banda sonora de la humanidad, de la creación misma.

"La música puede vivir en constante cambio, pero lo que está clarísimo es que la música es la música y de ahí no la saca nadie. Hoy en día tenemos una ventaja que no teníamos cuando yo salí, hoy damos esta entrevista y en tiempo real la ven y la leen muchas personas y eso no existía antes".

El intérprete de Tan enamorados expresó que espera que cuando la pandemia haya terminado pueda regresar a Torreón, luego de que el 10 de noviembre de 2017 ofreciera un espectáculo que lució abarrotado en el Coliseo Centenario y fue organizado por ShowCase.

"Torreón es una gran tierra, gracias por todo ese amor que nos han dado y espero les guste, Amén, canción que hicimos con todo el corazón".

Los Montaner

Una familia exitosa * Ricardo Montaner ha vendido a lo largo de su carrera más de 65 millones de copias de todos sus álbumes, es una estrella internacional. *Eva Lluna protagoniza la serie de Nickelodeon Club 57 y tiene varias melodías. *Su esposo, Camilo,es el artista latino con más seguidores en TikTok, y que suma casi 54 millones de seguidores en esa red social, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. * Mau y Ricky, con éxitos como Papás, Desconocidos, La grosera y La boca, tienen cerca de 20 millones de seguidores en redes.