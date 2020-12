Juan Joel Pacheco disfruta la Navidad en casa

La Navidad es época de agradecimiento, de renovar la fe y revivir los días felices de la niñez, así lo hace en esta ocasión el atleta Juan Joel Pacheco, quien por primera vez en mucho tiempo, tiene la oportunidad de pasar las fiestas en su tierra, en su casa, donde se carga de energías positivas, rumbo a un año en el que se enfila a cumplir el sueño de toda una vida: competir por una medalla olímpica.

EN NÚCLEO FAMILIAR

Juan Joel encabeza la edición navideña 2020 de META, en El Siglo de Torreón, disfrutando de las fiestas decembrinas, aunque no deja de correr, se dio tiempo de charlar con esta casa editora, para compartir su sentir durante este 25 de diciembre. "Es una Navidad atípica, porque tengo cuatro años que no pasaba estas fechas en Torreón, normalmente estoy en Ciudad de México o estaba en los Estados Unidos cuando estudiaba, pero muy contento de volver a estar aquí en mi casa. La pasamos con mis hermanos, con mis papás, ahorita por esta contingencia no nos reunimos toda la familia como normalmente se hacía, solamente mi núcleo familiar, pero lo pasamos muy bien", compartió el maratonista.

Este atleta lagunero de alto rendimiento, se consintió a la hora de probar la comida de sus padres, dejando de lado por unos cuantos días, la estricta nutrición que ha de seguir para ser uno de los mejores maratonistas del mundo: "la verdad es que ahorita estoy de vacaciones, no llevó ninguna dieta desde hace aproximadamente tres semanas. Ahorita estoy disfrutando, estoy levantándome un poco más tarde, ocho de la mañana me salgo a trotar, ahorita es relax y ya si Dios quiere, a mediados de enero regresar a Ciudad de México a entrenar".

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio fue un trago amargo para el lagunero durante este 2020, pero lo toma por el lado positivo al tener mayor tiempo de preparación rumbo al Maratón Olímpico: "aunque fue un año de altibajos y los resultados no se dieron al inicio, ha sido un año extremadamente difícil y raro, pero lo rescatable para mí es que mejoré las marcas que quería mejorar, en medio maratón y maratón, sobre todo que ratifiqué mi tiempo en la clasificación olímpica, me clasifico ahora entre los 50 mejores del mundo y me meto en el Top 10 de todos los tiempos de México, soy el décimo maratonista de la historia de nuestro país, que logra correr por debajo de 2:10:59, eso me llena de orgullo, pero sobre todo me brinda mucha confianza para el ir a Tokio a romperla", contó sonriente.

RECUERDOS

Juan Joel creció en Torreón y tiene preciados recuerdos de la temporada decembrina: "me tocó la nevada del 11 de diciembre de 1997, me acuerdo perfecto porque es el día de mi cumpleaños y en ese cumpleaños nadie de mis compañeros de la escuela fue a felicitarme porque pues estaba nevado y hacía mucho frío, luego a los dos días nació mi hermana, me acuerdo mucho de que veía siempre a mi familia en Navidad, a mis primos, ahorita ya estamos un poco más grandes y ya no es lo mismo, pero es padre volver a tu casa, estar con tu familia, con tus amigos, porque son fechas importantes".

REGALOS

Como todo niño, Pacheco Orozco tenía esa ilusión de recibir los regalos soñados cada 25 de diciembre y compartió con META, cuál fue su mayor deseo en la carta para Santa Claus: "cuando salió el PlayStation por el año 2000 le pedí uno, pero creo que nos dijo mi papá que Santa Claus andaba sin tanto dinero y nos trajo un juego parecido, siempre pedía cosas como carritos, un tren, un tráiler, siempre me han gustado esas cosas y fui muy feliz con cada regalo, iba contando los días desde mi cumpleaños hasta navidad y se me hacía eterno, ahora ya se me van volando. Ahora soy adicto a los tenis y ropa deportiva de mi patrocinador, así que es mi mejor regalo ahora", confesó.

El lagunero que correrá en el próximo Maratón Olímpico, envió un mensaje a los lectores de El Siglo: "les agradezco su apoyo incondicional, sus mensajes de aliento y la paciencia que han tenido con los deportistas en este año atípico. Deseo que pasen una feliz Navidad, que tengan un gran año nuevo y sigan trabajando, entrenando y luchando por sus objetivos para cumplirlos en el próximo año", concluyó.

30 AÑOS tiene el maratonista lagunero Juan Joel Pacheco, quien correrá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sus mejores tiempos

Marcas personales del lagunero en diferentes distancias.

En maratón registró apenas a inicios de mes en Valencia, 2 horas, 9 minutos y 43 segundos.

Respecto al medio maratón (21 kilómetros) tiene 1 hora, un minuto y 20 segundos.

En 10 K (10 mil metros) 28 minutos y 34 segundos y en 5 K, 14 minutos y 3 segundos.