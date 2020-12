Exhortan a población de Torreón a tener más conciencia

En esta temporada decembrina, la mayoría de los establecimientos han cumplido con los protocolos sanitarios para evitar la propagación y el contagio de la COVID-19, pero el problema es la ciudadanía que se aglomera en las calles de la zona Centro y en los pasillos de las plazas comerciales de Torreón, señaló José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria VI.

El funcionario exhortó a la población a que tome conciencia y añadió que no hay necesidad de que lleven a realizar las compras propias de esta época a niños, niñas y personas de la tercera edad, considerados dentro de los grupos de riesgo al virus SARS-CoV-2.

"De nada sirve que nosotros estemos encima de los establecimientos pidiéndoles los protocolos y diciéndoles que si no los acatan, les vamos a suspender, si la ciudadanía no respeta tampoco y se molesta porque les solicitan que cumplan con dichos protocolos. El exhorto es a la población, yo ya no les hago un llamado a los establecimientos, con ellos hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo, el exhorto es la ciudadanía; tuvieron tiempo de adquirir sus artículos, ahorita no están respetando, están sacando a los niños, no están respetando la sana distancia, se están aglutinando, en las tiendas departamentales está el instrumento para que hagan compras en línea. No tiene caso arriesgarse y llevar el problema a su casa", expresó.

Luna Riojas indicó que continuarán con los operativos de fin de semana en coordinación con otras dependencias y agregó que los negocios tienen cierta capacidad de aforo permitido al interior y deben cumplir con ciertas medidas sanitarias, por lo que de no atenderlas, la población puede hacer sus denuncias al teléfono de Regulación y Fomento Sanitario 871-716-0774.