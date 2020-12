Diego Boneta quiere ser un actor versátil

El actor mexicano Diego Boneta disfruta del estreno de Monster Hunter, una cinta que le hace aumentar su recorrido en Hollywood, aunque asegura que el hecho de que un proyecto sea de Hollywood "no lo hace mejor ni peor" ya que lo que capta su interés es la calidad y variedad de los personajes.

"Trato de poder estar en las mejores historias, en los mejores proyectos.

Hablo inglés y hablo español, quiero trabajar con directores tanto hispanos como americanos (estadounidenses) y que sea Hollywood no lo hace ni mejor ni peor. En un sueño estar allá pero también es importante hacer películas independientes con mensajes importantes", explicó el actor en una entrevista.

Boneta, reconocido por el papel de Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix (2018) y por su participación en Terminator: Dark Fate (2019), está encontrando su lugar en la meca del cine pero también disfruta haciendo cine mexicano en busca de la versatilidad.

"Para mí es importante tener un equilibrio en cuanto a eso. Mi sueño es poder hacer muchos diferentes personajes en todo tipo de películas y no quedarme estancado.

Como actor uno quiere tratar de ser lo mas versátil posible, (...) me encantan los retos", añadió.

La cinta que presenta ahora, Monster Hunter, estrenada el 18 de diciembre de Estados Unidos, representa un paso más dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Es la adaptación de un videojuego con el mismo nombre y relata la historia de un grupo de soldados de élite que acaba entrando en una escalofriante dimensión alternativa con monstruos sanguinarios al acecho.

Está dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich, Tony Jaa y Ron Perlman junto a Boneta.

UNA PELÍCULA DE ACCIÓN

"Yo llevaba muchos años queriendo hacer acción porque me encanta desde niño. Me tomé muy en serio toda la onda de la acción. El recuerdo que tengo (la filmaron hace dos años) es súper lindo y me da gusto que saldrá al fin a cines, en estos momentos se agradece poder ver una película divertida", explicó Boneta a la vez que aseguró que antes de cantar y actuar practicaba Tae Kwon Do.

Para filmar Monster Hunter, el equipo se desplazó hasta Sudáfrica y rodó en un desierto a 45 grados de temperatura para poder meterse en el papel y solo tener que imaginarse el monstruo.

Por eso, dijo el actor, la cinta fue tan especial para él, que también participó en Terminator, pero en aquella ocasión había un fondo verde sobre el que los actores tenía que crear basándose en su imaginación.

Además, aseguró que tanto el director como Jovovich crearon un ambiente muy familiar que convirtió un rodaje muy intenso y duro en un trabajo extremadamente profesional y también muy divertido.

Anderson, dijo, tiene mucha experiencia en adaptar videojuegos a películas -como lo hizo también con Resident Evil y Mortal Combat- y esto es así gracias a la seriedad con la que se toma su trabajo.

"(Anderson) hace que sea una película para fans de los videojuegos, les va a encantar.

Él se tomó con mucha seriedad cada personaje porque es un 'geek', es un 'gamer', y fue divertido trabajar con alguien con tanta pasión", añadió el mexicano.