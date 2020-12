Administración queda a deber: Inungaray

La Administración Municipal encabezada por Horacio Piña, le ha quedado a deber mucho a los matamorenses, ya que es evidente la falta de servicios públicos como el alumbrado y la obra, además de algo tan esencial como el agua potable, sobre todo en las comunidades rurales donde aún acarrean el agua en pipa, declaró la regidora Lizeth Inungaray.

Tras considerar que al Ayuntamiento le ha falta un gestor para bajar recursos y promover más al Municipio, señala el privilegio que han tenido en la nómina municipal los familiares del alcalde. "Vemos cómo la nómina representa cerca del 55 % del presupuesto anual, ya que mientras el gasto presupuestado fue de 280 millones, él se gastó más de 142 millones de pesos en sueldos.

"Me queda claro que la pandemia vino afectar a las finanzas públicas, pero hay otros recursos etiquetados como es el Ramo de Infraestructura, por más de 34 millones de pesos y que es muy cuestionable su aplicación porque mucha de esta inversión no fue licitada o, en su caso, fue adjudicación directa ganando la misma empresa constructura", afirmó la regidora.

Es el mismo caso, añadió, al ejercer el recurso de Fortalecimiento, por cerca de 74 millones y Fortaseg, con 12 millones de pesos, que tampoco son claros los contratos, de ahí que se le cuestione que estos contratos favorecieron a sus amigos o proveedores cercanos, pero ya a la Auditoria Superior del Estado le tocará sacar a la luz este tipo de observaciones y señalamientos.

"Yo calificaría con un 6 al alcalde, por falta de transparencia al momento de ejercer el gasto y la falta de disciplina financiera, además que es un alcalde que muy poco se le ve despachando desde la Alcaldía, pues casi siempre está en su consultorio atendiendo a sus pacientes y se le olvida que gobierna para todos", aseveró.

En materia de derechos humanos, dijo, "vemos como la corporación policiaca hace detenciones de manera arbitraria y que más allá de proteger y apoyar a la ciudadania en estos tiempos tan difíciles para muchos, se ve el abuso a diestra y siniestra de las corporaciones".

Finalizó diciendo que la opacidad en el manejo de los recursos públicos, ha sido la principal característica de la actual administración, pues hay algunos renglones como los ingresos por el melón y sandía, que no han sido aclarados todavía y no se sabe a dónde se fue ese dinero, que no es poco.