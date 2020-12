¿En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp en 2021?

Como cada año la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que pertenece a Mark Zuckerberg, se renueva buscando dar un mejor servicio a sus usuarios, pero con estos constantes cambios de software también se requiere que los dispositivos móviles, como tu smartphone, tengan ciertas características para poder actualizarse y que la app funcione como debe ser.

Los encargados de la aplicación lanzaron un listado de los equipos que para 2021 dejarán de recibir soporte, verán limitado el uso de algunas funciones o simplemente, WhatsApp no funcionará. ¿Porqué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares para el 2021? A partir de 2021, WhatsApp requerirá la versión de Android 4.0.3 como mínimo para funcionar; es decir que si tu celular tiene una anterior a este sistema operativo, la app ya no funcionará.

En el caso de Apple, mínimo debe tener iOS 9 y para KaiOS debe ser la 2.5.1. En otras palabras, si tu smartphone tiene alguna de estas versiones o una más actual, si podrás seguir usando WhatsApp sin problema, por lo menos otro año. Pero no sufras, tal vez lo único que necesitas hacer es actualizar el sistema operativo de tu móvil para seguir utilizando WhatsApp. ¿Cómo? Primero, tienes que estar conectado a una red Wi-Fi, después, en el caso de celulares con Android, debes ir a Configuración o Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono o Sistemas y actualizaciones y después dar clic en Buscar actualizaciones o Actualización de software.

Pero recuerda que hay equipos que ya no podrán recibir soporte de WhatsApp porque es imposible actualizar sus sistemas operativos, tal es el caso de los siguientes modelos:

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2.

En cuanto a iOS serán:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

Debes tener en cuenta que si tu celular ya no se actualiza, no es que desaparezca la app de WhatsApp de un día a otro, pero si llegas a tener problemas estos ya no los podrás solucionar porque ya no tendrás soporte. También lo puedes tomar como una señal para cambiar tu móvil.