Recibe IMSS en CDMX a trabajadores de otros estados por casos COVID

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo informó que este miércoles llegaron a la Ciudad de México 394 trabajadores de estados como Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Chiapas, entre otras, para apoyar en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

En avión y camiones, médicos y enfermeros llegaron a la capital del país para ser asignados a al menos siete hospitales del IMSS, como el 194 de Naucalpan, Estado de México; la clínica 32 de Villa Coapa, en la Ciudad de México, y algunas unidades de medicina familiar que forman parte del programa de reconversión.

En conferencia de prensa, Zoé Robledo anunció que, como parte de la denominada Operación Chapultepec, entre el 24 y 28 de diciembre se espera el arribo de más trabajadores de estados como Tabasco y Sonora.

Además, se enviará a trabajadores a reforzar la atención del COVID-19 en Baja California, donde el número de casos va en aumento.

Añadió que en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria del IMSS por coronavirus es de 88% tanto en camas de hospitalización como en camas de cuidados intensivos.

"Sobre todo en las camas de hospitalización es donde está la proporción más grande y por eso es que la gente que está viniendo a ayudar es en donde va a estar y donde queremos lograr que no se sature en ningún momento", explicó.

El director del IMSS reconoció que la preocupación de las autoridades porque las celebraciones de Navidad y Año Nuevo aumenten los casos de COVID-19.

"Claro que existe la preocupación de que alguien no termine de asumir lo que se está viviendo y que en las posadas e incluso hasta preposadas, que también hay, se empiecen a ver estos casos. Y desde luego que preocupa mucho la cena de mañana porque esos pacientes los estaríamos viendo en la siguiente semana, gente que vaya a hacer fiestas grandes fuera de los núcleos familiares", dijo.

Por ello, llamó a la población a festejar únicamente con la gente que cohabita en un mismo lugar.

"Puede pasar eso y también puede pasar en el Año Nuevo y en otras celebraciones, si no acudimos al llamado de cuidarnos, de quedarnos en casa, de no salir si no es necesario y de no hacer ni recibir invitaciones a este tipo de reuniones".