A López-Gatell y Alcocer se les trata como si fuesen malvados: AMLO

Al hablar de la crisis de la pandemia por COVID-19 y descartar su presencia en el arranque del proceso de vacunación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le da coraje que se maltrate a los encargados de la conducción de la estrategia.

"¿Por qué se pasan? Me consta del esfuerzo que están haciendo los médicos. Lo que hace el doctor Alcocer (secretario de Salud), es excepcional, lo que hace Hugo (López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) y los maltratan muchísimo, de manera injustificada.

"Vamos a seguir adelante y ellos son los que van a continuar llevando a cabo todo el proceso, porque nos cuidan a todos y actúan de buena fe. No sólo son expertos (...) es gente buena, honesta, incapaz de mentir. Entonces se les trata como si fuesen malvados y todo por la cuestión política, por la politiquería; no debe de ser así", expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Asimismo, pidió poner en la mañanera los currículums de Jorge Alcocer y de Hugo López-Gatell porque "son eminencias".

Agregó que hay que agradecer a los buenos servidores públicos y cuestionar a los corruptos. Denunció que antes, los secretarios de Salud eran economistas.

"Me molesta, y como no soy un robot, tengo sentimientos y pasión, mucha pasión, la política es razón y pasión, y lo mejor es el equilibro (...) pero hay veces por más que, estoy formado en el Altiplano, y me mantengo sereno, tranquilo, hay veces que sí, me sale la pasión, la ruda franqueza", declaró.