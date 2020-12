¿Cuáles son las causas del acné invernal y cómo tratarlo?

Si notas que tienes nuevo acné durante el invierno, debes saber que no lo estás imaginando.

Según el Journal of the American Academy of Dermatology, durante el invierno la tendencia a tener acné crece un 11% en aquellos con piel libre de ello el resto del año.

De acuerdo con los expertos puede estar relacionado con la producción de sebo que se crea naturalmente para mantener la piel humectada durante el invierno.

El sebo en exceso, que se produce cuando la piel está más seca (comúnmente en invierno) provoca que se tapen los poros y aumente el acné, según la Academia Americana de Dermatología.

Durante los meses más fríos, la zona T puede verse especialmente afectada, incluso si no eres propenso a sufrir acné. Además, durante el invierno también puede aumentar la inflamación, que es otra de las causas del acné.

Exponerse menos al sol afecta tu sistema inmunológico y bacteriano, lo que hace que los brotes se vuelvan más comunes, aunque esto no necesariamente le sucede a todos, hay quienes tienen más problemas debido al sol, humedad y calor.

Para tratar este tipo de acné no debes usar ningún tipo de producto que pueda dejar la piel más seca ya que estarás produciendo más sebo. Busca un limpiador ligero y delicado. Si tu piel tiende a ser naturalmente reseca lo mejor es dejar de usar exfoliantes durante la temporada invernal.

Es importante que recuerdes no lavar tu cara muchas veces al día, ya que estarás quitando los aceites naturales, enviando la señal de que tu piel requiere producir más sebo.

*Humectante libre de aceite

*Toma agua para mantenerte hidratado desde el interior, lo que se verá en tu piel. Lo básico son 8 vasos de agua al día, pero dependerá de la cantidad de actividad que realices.

*Si hace mucho frío, cubre tu rostro para evitar que la piel se reseque.

*Cambia la funda de tu almohada una vez por semana para evitar que los aceites naturales y suciedad se acumule y cause más problemas.

*Intenta controlar tus niveles de estrés.