Famosos cuya intimidad ha sido expuesta en redes

"Pues que les digo..... Disfruten! Vaya violación a mi intimidad!!! (Sic)", es como el actor Gabriel Soto respondió al video íntimo que protagoniza y se dio a conocer en las redes sociales, sumándose de esta manera a una lista de celebridades que han pasado por la misma situación.

Uno de ellos es el sonorense David Zepeda, que en 2015 sorprendió a todo mundo con un video donde tiene un momento de intimidad consigo mismo, pero que no era para hacerlo público, ya que más adelante aclaró que lo envió a una persona que traicionó su confianza: "Sí, confié, es mi responsabilidad. No me interesa darle seguimiento legal, mi energía está puesta ahora en otro lado", dijo Zepeda en un encuentro con los medios. Pero esta no ha sido la única ocasión, ya que en su cuenta de Instagram, por accidente o de manera intencional, ha compartido imágenes de su bien trabajado físico.

'IMPRESIONANTI' PROBLEMA QUE CAUSÓ

La palabra "impresionanti" se volvió famosa cuando en pleno mundial de Rusia 2018, apareció el comentarista Luis Roberto Alves Zague en un video mostrando su fisonomía, en lo que parecía era unos vestidores, mandando un mensaje provocador a alguien incluyendo esta palabra. El escándalo se tornó complicado para el comentarista de deportes, al grado que le costó el matrimonio con la periodista Paola Rojas; pero a pesar de que después capitalizó este suceso usando esta palabra en un comercial, en septiembre de este año declaró que había sido víctima de un hackeo y malas intenciones, sin revelar de parte de quién.

ADAME CULPÓ A UNA EX

También el actor Alfredo Adame vivió lo mismo en 2018, pero él si puso nombre y apellido a la causante de esta invasión a su privacidad, su expareja Susan Quintana. El también conductor aseguró que decidió confirmar que se trataba de él en las fotografías, que se hicieron virales en internet, porque de esa manera paraba un intento de extorsión por parte de esta mujer, quien andaba diciendo que tenía un miembro pequeño, pero Adame aseguró que era normalito y que hasta el momento nadie se había quejado.

OZUNA SE AMPARÓ CON LA LEY

En 2019 el cantante Ozuna sí decidió proceder legalmente contra quien resultara culpable de hacer público un video, donde él aparece masturbándose al lado de otros dos hombres cuando sólo tenía 16 años; él aseguró que se trataba de un error del pasado pero que no justificaba esa acción, ya que trataban de extorsionarlo y que el FBI andaba tras el o los responsables, hasta la fecha no se ha sabido nada de esta investigación.

COLIN FARRELL, EL CHICO MALO Y PORNO

Colin Farrell protagonizó en 2006 un memorable video porno al lado de su entonces novia Nicole Narain, donde demostraban cómo pasaban sus tardes hogareñas y que confirmó el status de chico malo de este irlandés. Aunque acusó a su expareja de haber hecho público este video, con el fin de darse un poco de fama, al final llegó a un acuerdo con ella, pero el video sigue dando vueltas por la infinidad de la red.