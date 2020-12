Diego Torres protagoniza concierto sinfónico en televisión

A punto de terminar el año Diego Torres se encuentra muy ocupado, pues además de dar a conocer que se casó en secreto con su novia, con la que lleva 16 años de relación, el cantante venezolano está lanzando un nuevo disco navideño y previo a esto el artista ofreció un show en vivo para festejar esta temporada.

Fue a través de los canales HBO y TNT que Torres llegó a los televisores de Latinoamérica para ofrecer un show acústico en el que el músico estuvo acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia, en un show que duró alrededor de 90 minutos.

En este concierto el músico se vistió para el nivel del show, con un saco guinda, camisa blanca y pantalón negro. Fue grabado en el Movistar Arena de Bogotá, en diciembre de 2019 ante más de 14 mil asistentes.

El concierto sinfónico de Diego Torres dio inicio con el clásico tema "Noche de paz", al que le siguió "Navidad, navidad", "La grieta" y "Penélope".

Diego estuvo acompañado por colegas músicos como Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucia y Ela Taubert, todos ellos bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello.

En la velada que constó de 16 canciones se pudieron escuchar otros temas musicales como: "Salta Claus llegó a casa", "Aquí estoy yo", "Como la cigarra" y "Sé que ya no volverás".

Finalmente, el músico celebró estas fechas decembrinas al interpretar temas clásicos de la temporada como "Jingle Bells" y "All I Want for Christmas is You", así como los grandes éxitos de Diego "Color Esperanza", "Tratar de estar mejor" y "Un Poquito".