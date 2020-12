Así festejarán los famosos la Navidad

Hace un año, los famosos se preparaban para tener cenas de Nochebuena repletas de familiares y celebrar la Navidad en grandes. En este 2020, todo cambió.

A mediados de marzo, la pandemia de COVID-19 comenzó en México. Gran parte de la población pensaba que en unos meses todo se solucionaría, sin embargo, no fue así. Las restricciones se han mantenido a la fecha para evitar más contagios de coronavirus.

Los distintos niveles de gobierno han pedido a la población que no realicen posadas y eviten grandes reuniones familiares, además han recomendado que aunque se junten pocos miembros de familias en Nochebuena y Navidad usen cubrebocas gran parte del tiempo.

Diversas celebridades que estuvieron en contacto con El Siglo de Torreón en estos días dijeron que desean poner el ejemplo, motivo por el que honrarán la llegada de El Salvador de una manera tranquila y con poca familia.

El conductor, Pedro Sola, comentó que le agradece a Dios y a la vida que le haya permitido seguir sano en estos tiempos. Agregó que la distancia social llegó para quedarse.

"Hemos aprendido mucho, a lavarnos las manos permanentemente, a usar el tapabocas que ya es como una parte de nosotros y de repente tanta gente que nos abrazábamos y besábamos se acabó pero ya no extrañas porque ya esta es la forma cotidiana que yo creo que de aquí en adelante tenemos que aprender a estar con cierta distancia", dijo.

El presentador de Ventaneando de TV Azteca informó que la Navidad la pasará en casa pues sus familiares harán pequeñas reuniones en sus respectivos hogares. Exhortó a la gente a que se cuide al máximo.

"Seamos felices, tratemos de ser felices, en esta época hay que cuidarnos más que nunca y estar muy unidos todos, y si no podemos estar unidos físicamente por lo menos por el teléfono, la videollamada, la computadora, lo que sea y si no simplemente con el pensamiento porque a final de cuentas yo creo que eso es lo importante".

Erik Rubín y su hija Mía, quienes ayer ofrecieron con gran éxito el show virtual Raíces, comentaron que esta vez pasarán las fiestas únicamente con sus abuelos.

"Cada año nos reuníamos las familias Rubín y Legarreta, era una gran fiesta en la que nos amanecía. Por la pandemia, este año no será así. La vamos a pasar con mis padres", dijo el exTimbiriche.

"Dolerá que no estemos todos juntos, pero ahora voy a disfrutar a mis abuelos 100 por ciento. La pandemia no cambiará que haya amor y felicidad en estos días", añadió la hija de Andrea Legarreta.

La actriz Paola Gómez, quien actualmente forma parte de las obras Mentiras y Papi piernas largas, subrayó a El Siglo de Torreón que en esta la Navidad, los regalos y las fiestas no deben ser prioridades. "La cena de Nochebuena será en casa, con dos o tres personas, será en un exterior y cada quien sus cosas como los cubiertos. Los regalos nos los daremos antes. Hay que revalorar lo que tenemos y uno tiene que saber que la Navidad esta vez será para reflexionar acerca de lo que somos y de nuestra vulnerabilidad".

Sobre esta época decembrina, Carlos Alberto "El Capi" Pérez dijo a El Siglo de Torreón que no será igual a las de años pasados, pues tanto él como sus seres queridos se encuentran conscientes del riesgo que implica juntarse.

"Anteriormente era una fiesta enorme con mi familia, con todos los Ibarra y los Pérez. La amanecíamos agarrando la bohemia con primos. En esta Navidad solo estaremos mi familia cercana en Aguascalientes, ahí estaremos encerraditos y eso me emociona".

A la actriz y productora Minnie West, no le afectó tanto que la pandemia perjudicará la Navidad ya que estas celebraciones relacionadas con Santa Claus y el Niño Dios, no son de su agrado.

"Yo odio Navidad, la verdad soy muy Grinch. Me gusta las reuniones familiares, pero nada más. Lo que sí festejo siempre es Halloween".

El actor y cantante, Agustín Arana, informó que conmemorará la Navidad de una manera muy austera ya que tiene fe en que el año que entra todo mejorará.

"Esta ocasión será algo muy tranquilo. Igual y hacemos alguna reunión, pero virtual. Tenemos que adaptarnos a las nuevas modalidades", dijo

Por su parte, Luis Ernesto Franco comentó que pasará la Navidad en su natal Tepic, Nayarit.

"Estos días son los únicos en los que veo a mi familia. Me encanta comer, la verdad es que me alimento como marranito y en esta Navidad no será la excepción".