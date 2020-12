Carlos Rivera, OV7 y más artistas cantan en 'Posada entre brothers'

Destacadas personalidades del mundo de la música, se reunieron para celebrar las fiestas navideñas con un concierto el cual llamaron "Posada entre brothers", el cual se transmitió la noche de ayer por el Canal 5.

El primero en tomar el escenario de esta posada, fue Carlos Rivera, que interpretó el tema 100 años junto al Mariachi Gama Mil.

Los primeros en pasar con Faisy a charlar fueron Emmanuel y Mijares, quienes recordaron la manera en que su historia comenzó, cuando el intérprete de Soldado del amor inició su carrera como corista de Emmanuel; además este último rememoró cómo eran las celebraciones de Navidad en la casa de su madre, con todos los hermanos y tíos reunidos, con su madre y sus hermanas cantando, además de una cena que incluye pavo y romeritos.

Mijares compartió que su hermano menor Jorge nació el 24 de diciembre, entonces ese año no hubo regalos bajo el árbol, porque o pagaban parto o Santa Claus llegaba a casa, pero su mamá es dijo que su hermanito era el regalo. A esta conversación le siguió la presentación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, con la canción Mis sentimientos.

"Una banda se convierte en una familia, con sus pros y sus contras ¿cómo ha sobrellevado esto Fobia?", fue la pregunta que Faisy lanzó a Javier "El Cha!" Ramírez de Fobia; quien le explicó que el proceso para mantenerse unidos ha sido precisamente darse su espacio, lo que ha llevado a la agrupación a separarse y reencontrarse más de una vez, por amor a la música y por el amor de sus fans. Christian Nodal tomó el siguiente turno en el escenario, para cantar su éxito De los besos que te di.

"El no estar en los escenarios y no estar en gira, has sido algo inédito, desde que se inició Moenia hace más de 20 años nunca habíamos parado de tocar y esto sí nos ha cambiado; por otro claro que también hay cosas positivas, en cuanto estar con la familia, los hijos en nuestro caso porque los tres somos papás y también la parte creativa, que te lleva hacer otras cosas", comentó Alejandro Midi, integrante de Moenia.

Jorge Soto explicó que hace unos días tuvieron ellos un concierto vía streaming que se llamó Irrepetible, pero sintió que fue algo extraño, porque mientras ellos daban todo en el escenario, al terminar cada canción los aplausos no se escucharon, sino que reinó el silencio; pero tiene la esperanza de volver a los conciertos muy pronto.

Emmanuel y Mijares siguieron en esta noche de amigos con su actuación en el escenario, donde cantaron Bella señora y Bella, con toda la producción con la que tiene a su público acostumbrado.

"Lo más bonito que quiero agradecer es el hecho de poder cantar, se extraña el escenario, se extraña a los compañeros, se extraña el público definitivamente. Siento que el año que entra vamos a estar mucho mejor con toda la familia reunida. Sí debemos ser muy responsables en esta época navideña, para que el próximo año estemos todos juntos", declaró María José en su plática con Faisy.

La ex Kabah regresó en el tiempo para contar cómo celebraban la Navidad en su familia, eso incluía la fiesta en la casa de la abuela, su desesperación por adornar su casa y el querer abrir los regalos antes de tiempo, pero ahora que es mamá vive más intensamente estas fechas, sobre todo porque se ve reflejada en su hija, cuando demuestra su emoción por la llegada de Santa Claus. En esta pandemia ella ha aprendido a no planear tanto y vivir el día a día, además de ser agradecida, porque se dan cuenta de lo que tiene y no ha perdido.

Después de la presentación de Los Ángeles Azules y Kinky con el tema Cómo te voy olvidar, llegó el turno de Christian Nodal de pasar a la entrevista, donde compartió que la Navidad para él es pasar esta fecha en familia en su tierra Sonora, con mucha comida y buena música.

No importa que el sol muera, es la canción que Moenia y María José cantaron juntos, antes de que OV7 pasara a su entrevista, ahí Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba y M'balia Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Zaba, compartieron las travesuras que hicieron en un hotel de España, cuando les tocó pasar la Navidad allá.

Fobia interpretó Veneno vil y Carlos Rivera y María José cantaron Ya no me acuerdo de ti. Recordar cómo su hermana le dio un mes de la renta de su departamento, para que se comprara ropa para llevarse a su preparación en La Academia, fue algo emotivo para Carlos Rivera, que aseguró que es muy importante ser agradecido y ayudar a hacer un cambio en la vida de algún ser humano, sobre todo cuando se trata de alguien de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera)

Las presentaciones individuales llegaron, Ximena Sariñana con su éxito Mediocre, Kinky con Hasta quemarnos y OV7 con Shabadaba, fueron los últimos números musicales que se presentaron, antes del gran cierre, cuando todos se unieron para cantar Un año más, un clásico del grupo español Mecano.

"Todos queremos volver a vivir una Navidad como las de antes, juntos, sin sana distancia ni cubrebocas, y lo más importante, que ningún familiar se enferme. Feliz Navidad a todos y que el 2021 nos traiga la paz que tanto necesitamos", fueron los deseos de Faisy y el cierre de esta Posada entre Brothers.