Destaca actuación de elementos viales

Tras la agresión a balazos contra agentes de la Dirección de Transito y Vialidad de Torreón, el titular de la corporación, Alejandro Gutiérrez Zamudio, visitó las instalaciones de Siglo TV y confirmó que se procederá legalmente contra los agresores, además destacó la correcta actuación de los elementos viales que pidieron apoyo mediante el Mando Especial.

Gutiérrez se refirió a los hechos donde un escolta de seguridad agredió a elementos de la corporación tras haber aplicado una multa a una persona por conducir a exceso de velocidad.

Como se informó oportunamente, elementos de Tránsito y Vialidad fueron agredidos a balazos mientras se encontraban asignados al Operativo Radar instalado frente a la Universidad Del Valle de México (UVM). Los hechos se registraron minutos antes de las 10:00 de la mañana de este viernes sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El funcionario detalló que "recibimos (el reporte) en sala de radio e inmediatamente se me avisa, que había habido disparos en contra de los elementos. En ese momento me dirijo a la sala de radio y me dicen que una persona que se detuvo en un vehículo de lujo se niega a entregar garantías, y en ese momento le habló a una camioneta de escoltas, la cual arriba y al estar tratando de entablar una conversación los elementos, uno de los escoltas golpea y le dispara a uno de los elementos".

Gutiérrez Zamudio señaló que "no sucede nada trágico, no lo hiere". Indicó que tras los hechos se pidió auxilio, apoyando la Policía Estatal, la Municipal y el Ejército, siendo éste último cuerpo quien logró someter y desarmar al escolta, procediéndose a entregarlo a las autoridades correspondientes para trasladarlo a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y que corran los debidos procesos jurídicos.

Agradeció a los agentes de Tránsito que estuvieron en el operativo y manejaron la situación, destacando que ha comentado reiteradamente que su misión de trabajo "es pareja y no debe tenerse consideración" con ninguna persona en especial.

Finalmente, Gutiérrez Zamudio informó que la persona que iba a conduciendo el vehículo de lujo no fue detenida, pues se retiró del lugar, pero señaló que la corporación procederá en su contra por la vía legal.

10:00 HORAS del día de ayer, aproximadamente, ocurrió la agresión a los agentes de vialidad.