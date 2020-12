Toño Mauri se recupera del doble trasplante de pulmón

Tras una operación pulmonar a la que se vio sometido tras complicaciones por el COVID-19, el actor y cantante Toño Mauri se encuentra en franca recuperación.

Por medio de un video su hijo, Toño Mauri Jr, agradeció las oraciones que hacen por él y a la familia del donador, la cual no conocen.

"Hace unos días mi papá tuvo un trasplante de pulmón doble y gracias a Dios todo salió muy bien, ahorita ya está en su recuperación, va increíble, todo está saliendo bien", señala a lo largo del mensaje de poco menos de un minuto.

"Queremos darle las gracias a todo el equipo médico, a todos los que nos han ayudado en este trayecto, a ustedes que han estado pidiendo mucho por mi papá, orando por él", agrega.

Destaca que su padre pronto saldrá de este trayecto y solicita que las oraciones se extiendan a todos los doctores y enfermeras que en este momento las necesitan más que nunca.

"(También) Por el donador, su familia, que no sabemos quiénes son y estamos agradecidos".

"La operación fue todo un éxito, las cosas van avanzando súper rápido, ya va dando pasos, súper bien, los doctores contentos y calculan que en dos semanas pueda salir y reincorporarse.

"Él siempre nos preguntaba que cómo iba Mariachis (serie para 2021), que cómo iba yo y opinaba, la verdad es que ya se reincorporó desde hace tiempo, está emocionado y la familia muy tranquila", comenta.

El actor de La malquerida e integrante del grupo ochenteno Fresas con Crema, fue diagnosticado con COVID-19. Junto con su familia, también contagiada, estaba sorprendido pues se encontraban en confinamiento en Miami, desde que inició la contingencia sanitaria.

Pero conforme todos se iban recuperando, en él se observaban problemas en la respiración.

"El diagnóstico médico no me lo sé pero simplemente es que el pulmón tiene un daño, no se recupera; la verdad es que en todo lo demás está bien y dijeron (que el trasplante) era la mejor opción, gracias al donador que no sabemos quién es y a su familia, se pudo esta operación", indica. Ahora, comenta, es monitorear sus pulmones y hacer ejercicio. Mientras, pide oraciones y apoyo para médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla contra el Covid.