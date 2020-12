Entregan rehabilitación de la plaza principal de ejido en Madero

Se realizó la entrega la plaza principal, en el ejido Florida del Municipio de Francisco I. Madero, la cual fue rehabilitada.

El evento para oficializar la entrega de la obra, se hizo el miércoles por la noche, para que se pudiera apreciar también la rehabilitación del alumbrado público.

Crescencia Sánchez Montes, habitante del ejido, agradeció por esa obra que constituye un centro de recreación para todas las familias de la comunidad.

El presidente municipal Jonathan Ávalos externó; "estamos cumpliendo un compromiso más desde mi campaña, que era el hermoseamiento de la plaza de la comunidad, y no sólo eso, sino decirles que el próximo año va a venir lo del foro, para que realicen sus eventos sociales, culturales y escolares en un lugar digno".

Detalló que a consecuencia de la pandemia se han tenido inconvenientes en todos los aspectos, "pero eso no nos hace bajar la guardia en las acciones que realizamos por el bien de las familias maderenses. Estamos cumpliendo con los principales rubros que deben beneficiar a las familias: salud, servicios públicos y educación y no me queda más que agradecerles su respaldo y decirles que estamos en momentos que nos exigen unidad familiar y valor para afrontar lo que se venga".

Para el corte del listo inaugural que simbolizó que la obra fue entregada a la población, estuvieron además del alcalde la juez de la comunidad, Mayela Rodríguez Ruiz y algunos vecinos.