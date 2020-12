Alertan por aumento de casos activos de COVID-19 en menores de edad de Piedras Negras

Mirtala Barrera Tamez, titular de la dirección de Bienestar Social y coordinadora del programa de georreferencia, alertó a los padres de familia para que intensifiquen el cuidado de los menores de edad, pues en la última semana se reportaron 24 casos activos de Covid-19 entre personas menores a 18 años y entre ellos, niños menores a 10 años.

“El hecho de que los menores de 18 años, aumentó considerablemente, incluyendo los niños menores de 10 años. Estamos hablando de que, desde que empezó el programa de georreferencia que ya tenemos más de cinco meses, no habíamos visto esas cantidades tan grandes de incrementos. Estamos hablando que de activos positivos son 24 personas”, dijo la funcionaria municipal.

Indicó que muchos no sales porque son niños, que siguen las indicaciones sus padres y que están en sus hogares y no salen; por lo que consideran que son personas de fuera que de una u otra manera llevan el contagio a casa. Y si no es así y están saliendo, pues hacer la alerta a los padres de familia a que sus niños continúen en casa y sigan las recomendaciones.

La funcionaria municipal señaló que, los menores también se enferman y pueden tener un daño considerable; aunque tengan una mejoría en comparación con los adultos mayores, pues también no es justo para ellos mismos que estén pasando por esto cuando pudieran estar dentro de sus hogares, de manera sana y resguardados.

“Es un llamado bastante fuerte a los padres de familia en Piedras Negras, a que seamos responsables, no solo de nosotros mismos, si no de sus propios hijos; así como hacíamos el llamado para cuidar a nuestros adultos mayores, por el altísimo índice de personas que fallecen, que en su mayoría son personas mayores de 50 a 60 años”, precisó la directora de Bienestar Social.