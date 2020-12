'Canelo' Álvarez: Quiero hacer historia

La diferencia de estatura entre el mexicano y el británico es notable: 18 centímetros es la ventaja de altura para el europeo. Más allá del tamaño, al tapatío le interesa lo que representa su contrincante.

"Todo lo que me genere un riesgo, me gusta. Quiero hacer historia y Smith es el número en la división de 168 libras, queremos hacer campaña en este peso, y qué mejor que pelear con el mejor en esa división. Me gustan los retos y estar en las mejores peleas", comentó "El Canelo", previo al combate de este sábado, en el Alamodome de Texas.

A eso va Álvarez, unificar los cetros en las 168 libras, ya que Smith cuenta con el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Ya sabíamos que es un peleador muy alto, pero también tiene carteristas que lo hacen un peleador más completo. Con mi experiencia y mi nivel, tengo que adaptarme a cualquier situación", subrayó el tapatío (53-1-2).

Smith (27-0) será el único rival para Álvarez en el año, ya que no pudo organizar más eventos por la pandemia de COVID-19. Sobre el aforo de 20 mil personas en al Alamodome, contrario a los 80 mil a los que está acostumbrado en los escenarios de Las Vegas, el mexicano explicó que su rutina no ha cambiado.

"Lo sigo disfrutando al 100 por ciento, aunque no se vean a los aficionados en los hoteles con sus banderas, pero he hecho cosas similares, concentrado en mi habitación y atendiendo a los medios de comunicación".