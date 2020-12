Chivas podría repetir plantel para próximo torneo

- Chivas no tiene cerrado por completo el hacer alguna contratación, pero en caso de que no llegue nadie, el capitán Jesús Molina ve a un equipo competitivo y con la obligación de mejorar todos, porque varios no estuvieron en su mejor nivel durante el campeonato recién concluido.

También sabe que en el Guadalajara están en un proceso de transición, donde se busca darle más oportunidad a elementos de la cantera, así que, en caso de que no se llegue a dar ninguna cara nueva en el equipo para el Clausura 2021, no lo ve mal el contención. JUGADORES JÓVENES "Traer más gente lógicamente es taparle oportunidades, pero me estoy metiendo en un tema que quizá a mí no me corresponde. Vienen varios jugadores jóvenes pisando fuerte, que serán la base de Chivas, no digo que del futuro porque son presente y es el caso de Fernando Beltrán, Eduardo Torres, Óscar Macías, 'Chevy' Martínez, Luis Olivas y Adrián Villalobos, es decir que viene una camada muy interesante". Pero no nada más a quienes mencionó tienen posibilidad de estar jugando con el primer equipo, también hay elementos que vienen más abajo y por lo que le ha tocado ver, traen mucho potencial. "Vienen otros también en el tapatío y en la Sub-20, que quieren un espacio y considero que ahora mismo, están en el tiempo adecuado de posicionarse en el primer equipo, pelear por un lugar con trabajo". Haberse quedado en semifinales con el plantel que tienen y con cuatro bajas por indisciplina, le dice esto a Molina que hay mucha calidad. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste