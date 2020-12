Planean película de 'El Chapulin Colorado' y una serie de 'El Chavo'

A inicios de este año El chavo del 8 dejó de transmitirse al no llegar a un acuerdo entre Grupo Chespirito y Televisa. Pese a ello, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, planea proyectos alternos de los personajes creados por su padre, entre ellos una película live-action y quizá una serie alterna.

En una reciente entrevista con la revista GQ, Gómez Fernández confirmó que están preparando un largometraje sobre El chapulín colorado y que la idea surgió tras hacer la película animada sobre el héroe rojizo.

"Estamos trabajando en paralelo una película de live-action. Llevamos poco tiempo de darle vueltas a eso, tenemos que hacer todo un proceso que tiene que ver con el tamaño del que se puede hacer", detalló el hijo de Chespirito.

El también productor televisivo detalló en esa entrevista que la cinta animada les ha llevado más tiempo del esperado, ya que hacer un filme con la calidad que el personaje merece, requiere un gran y largo trabajo.

"Si no se puede comparar la animación con una película de nivel mundial prefiero no hacerla", dijo, luego que una película de live-action es casi lo mismo porque el presupuesto es una limitante monstruosa. "Al hacerlo en la vida real no estamos seguros que podamos compartir con una película americana de superhéroes que cuestan 20 millones de dólares, pero sí algo que tenga una producción de primera calidad", comentó.

Aunque apenas está en el nivel de idea la película con personajes de carne y hueso, Gómez Fernández reveló que será un gran reto escoger al actor que encarne al icónico personaje que durante décadas hizo su desaparecido padre.