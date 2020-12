Disney+ anuncia el regreso del 'nene consentido'

Esta serie que llegó a su final en 1994, trataba sobre una familia de dinosaurios (Los Sinclair) en la era prehistórica, y su personaje más popular era el bebé de la familia. Ahora, Disney Plus tendrá los derechos para transmitir, a través de su plataforma streaming, este show de 65 episodios.

Por medio de su cuenta de Twitter, Disney Plus anunció la llegada de esta serie a su servicio con una imagen del bebe Sinclair saliendo de un huevosaurio, acompañada de la leyenda: "¡Me encantan estas noticias! Earl, Baby y el resto de la familia Sinclair llegarán a #DisneyPlus. Comienza a transmitir Dinosaurios el 29 de enero", se lee en el anuncio del servicio en sus redes sociales.

Gotta love this news! Earl, Baby, and the rest of the Sinclair fam are coming to #DisneyPlus. Start streaming Dinosaurs on January 29. pic.twitter.com/Xaz08svFPb