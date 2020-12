En Torreón hay agua en todas las casas: alcalde

El alcalde Jorge Zermeño Infante expresó ayer martes que "en Torreón hay agua en todas la casas" y destacó que a lo largo de este año se ha realizado un trabajo en los distintos sectores de la ciudad para mejorar el abasto mediante la perforación de nuevos pozos y labores de interconexión en la red general.

Como en ocasiones anteriores, Zermeño se refirió a los reclamos que se registran durante la temporada alta de consumo por supuesta falta de agua e incluso desabasto, mismos a los que atribuyó a los tiempos electorales y no a una situación basada en la realidad.

"Cuando a veces llegan las campañas políticas, inmediatamente empiezan nuestros adversarios a decir: 'en Torreón no hay agua' y 'en tal colonia no hay agua, en tal parte', como si nos estuviéramos muriendo de sed. Yo lo he dicho: en Torreón hay agua en todas las casas y lo sabe la gente que trabaja en Simas. Hay 63 colonias que no son atendidas por Simas Torreón, sino por Simas Rural, muchas veces no es lo mismo el mantenimiento, ni la dotación de agua que hay en algunas colonias de Torreón y en algunas comunidades rurales", expuso.

El alcalde precisó que en este 2020 se han perforado nueve pozos en diversos puntos de la ciudad, el último en la Zona Industrial cercana a Milwaukee Tools, mismo que brindará suministro a colonias como La Perla y Campo Nuevo Zaragoza. Cabe señalar que el Gobierno de Coahuila invirtió más de 20 millones de pesos en la perforación y equipamiento de ese pozo, mismo al que el Ayuntamiento contribuyó con unos 5 millones de pesos para interconectar a la red general.

El presidente municipal también se refirió a los pendientes que existen en materia de abasto de agua potable para Torreón y recordó que existen dos pozos pendientes de entregar por el Gobierno de Coahuila, los cuales corresponden a los que debieron de haberse instalado en la Alameda Zaragoza y a metros del vado del río Nazas, en ambos casos se tuvieron intentos fallidos por obtener los gastos necesarios para garantizar un abasto regular.

"Ese de la Alameda es una obra que el Gobierno del Estado nos debe, que se comprometió a hacerla, lamentablemente perforaron ahí y no hay agua, entonces se tiene que reponer en algún lugar que nos permita dotar de agua al primer cuadro de la ciudad… Igualmente se inició una perforación aquí por el vado del río Nazas, también ese nos lo debe el Gobierno del Estado, por los rumbos de la Ampliación Los Ángeles".