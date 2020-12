¿Cuánto y qué artista gana más por las canciones navideñas?

Durante esta época del año en la que se celebran las fiestas decembrinas, los villancicos suelen apoderarse de los playlist para ponerle ritmo al ambiente navideño.

Sin duda, Mariah Carey es una de las cantantes que aprovechan esta temporada para relanzar clásicos como All I Want For Christmas Is You.

Según el portal de Celebrity Networth, dicho tema genera cerca de 600 mil dólares cada mes de diciembre, regalías que deben ser repartidas entre el sello discográfico, los compositores y equipo de edición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Cabe señalar que, debido a los servicios de streaming, las ganancias han disminuido drásticamente cada año.

Por ejemplo, los covers de Michael Bublé son de los más reproducidos en plataformas como Apple Music o Spotify.

Este año, el cantante nacido en Canadá, destacó por su aparición en el top 10 Global 100 de Billboard con It's Beginning To Look A Lot Like Christmas.

Sin embargo, las regalías de Bublé se reducen a 5 mil 500 dólares por canción, así sea que tenga millones de reproducciones en Spotify.

Pero no son Mariah Carey y Michael Bublé los que más ganancias obtienen por cantar villancicos.

De acuerdo con el listado hecho por Channel 5’s A Million Pound Christmas y citado por Daily Mail en el 2019, Noddy Holder de Slade genera más de 1.3 millones de dólares cada temporada solo por su sencillo Merry Christmas Everybody lanzado en 1973.

Seguido de Mariah cobró un promedio de regalías de 400 mil dólares el año pasado; Wham recibió cerca de 400 mil dólares por Last Christmas y por Stay Another Day de East 17 generó 133 mil dólares.