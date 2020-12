Entregan a Simas Torreón ocho nuevos vehículos de servicio

El Simas Torreón cuenta con ocho nuevos vehículos para su labor operativa, se trata de siete camionetas y un automóvil que desde este martes estarán circulando por los diversos puntos de la ciudad, el acto oficial para la entrega de los mismos fue durante hoy en la mañana y estuvo encabezado por el alcalde Jorge Zermeño Infante.

Fue en punto de las 11:30 horas que Zermeño, junto con el gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, entregaron los vehículos a los trabajadores del organismo, se les explicó que se trata de una inversión de 2.4 millones de pesos en la que se busca renovar el parque vehicular de la dependencia y que se tenga un mejor servicio para los usuarios de todos los sectores, también se les exhortó a que se les brinde un cuidado especial, esto al tratarse de unidades adquiridas con dinero público y para servicio de la sociedad misma.

“Se han adquirido más de 50 vehículos a lo largo de este año, esta última entrega de siete camionetas y un automóvil, pues viene a reforzar esta inversión que se ha hecho, donde aparentemente gastamos más en la compra de vehículos nuevos, pero estamos dejando de gastar cantidades muy importantes en el mantenimiento de vehículos chatarra que permanentemente estaban descompuestos, aquí ya no habrá excusa de que no sale una cuadrilla porque no tiene en qué, solamente pedirles amigos y amigas del Simas, cuiden los vehículos”, pidió el alcalde de Torreón.

Las unidades se suman a dos camiones para desazolve de drenajes, así como 15 camionetas para su uso en obras y 8 automóviles para acciones comerciales y administrativas, el global de inversiones en la renovación del parque vehicular del Simas Torreón es superior a los 39 millones de pesos.

Por su parte, el gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, destacó que las nuevas unidades mejoran el promedio de antigüedad de los vehículos del organismo, esto al pasar de 11 a 7 años, lo que supone un menor gasto en refacciones, mantenimientos y hasta una reducción en los riesgos de accidentes de tráfico.