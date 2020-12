Faltó ejercer recurso en obras: regidora

La regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en Francisco I. Madero, Maribel Coronado, consideró que en este segundo año de gobierno del alcalde Jonathan Ávalos, faltó ejercer el recurso en más obra, principalmente en el tema de servicios básicos, además no hay transparencia.

Agregó que de los proyectos que el alcalde Jonathan Ávalos dijo que se realizaron, solo manejó los montos de inversión de tres de ellos: la plaza a la entrada de la ciudad, el Centro Cultural Benito Macías y La Cueva, pero en este último hasta ahora no se les ha dicho de qué manera va a funcionar.

Mencionó que el presupuesto asignado para este año fue por el orden de los 160 millones de pesos, que si bien hubo un recorte y si se compara con otros municipios de la región es poco, pero aún así se puede distribuir mejor y aplicarlo en más obra.

"Yo considero que el presupuesto debe ejercerse en más obra en beneficio de las personas. Hay proyectos que él menciona pero no están terminados y dice que se tiene contemplado que concluyan antes de que termine el año, pero si se dan una vuelta hay algunos que todavía les falta mucho y difícilmente se podrán termina en 15 días".

En el tema de los servicios públicos, la regidora del Acción Nacional reiteró que falta trabajar en la rehabilitación de las calles y caminos ejidales, donde es evidente el mal estado; y si bien este año se perforó un pozo, la escasez de agua sigue prevaleciendo en algunos sectores.

Otro de los rubros que el alcalde destacó fue la calificación que obtuvo en el tema de transparencia, con un 94, pero en su caso al pertenecer a la Comisión de Hacienda desde inicios del año solicitó la relación de la nómina en "físico", sin tener respuesta, además de que justamente al termino del informe de gobierno se le entregaron los cuadernillos del Informe Financiero de octubre y noviembre y si se revisa la página de transparencia no se tiene la información disponible, pues incluso hay escritos excusándose del por qué no se ha publicado la información.

"En la última sesión de Cabildo les comenté que al principio del año nos pidieron que votáramos para que el presupuesto se modificara y ni siquiera se había aplicado el 10 por ciento de los egresos. Soy integrante de la Comisión de Hacienda y apenas hoy me están entregando el Informe Financiero de octubre y noviembre, cuando ya estamos a la mitad de diciembre y el Presupuesto de Egresos para el próximo año me lo acaban de enviar por WhatsApp para que lo veamos y hagamos alguna observación y ahorita decían que obtuvieron un 94 de calificación en transparencia, pero si entramos a la página la información no está disponible".