Buscan mejorar condiciones financieras

El tesorero municipal de Matamoros, Agustín Jaime Sifuentes Rojas, manifestó que no se necesita el aval del Congreso del Estado de Coahuila para negociar la reestructuración de la deuda pública, pues así lo establece el Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En lo que respecta al préstamo de los 24.7 millones de pesos que se pretende solicitar, sí es necesario la autorización del Poder Legislativo, pero aseguró que lo que se pretende es mejorar las condiciones financieras con las que se trabaja.

Dijo que en lo que se refiere al refinanciamiento de la deuda pública, la cual se dio a conocer es de alrededor de 18 millones de pesos, se establece que las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: que exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de dicha ley, o tratándose de reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; y que no se incremente el saldo insoluto, y que no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento.

"Nuestra solicitud entra en este supuesto ya que la línea de crédito en mención opera con una sobretasa de 2.26 % y con la reestructura quedaría en 1.5 %, lo que significa un ahorro total de 311 mil 563 pesos en el plazo que faltan por transcurrir, cantidad que no debemos de minimizar ante las condiciones tan complicadas que se viven en términos económicos", destacó el encargado de las finanzas.

Se especifica que también se presentará ante el Cabildo la propuesta de un nuevo financiamiento simple del orden de los 24.7 millones de pesos con cargo a los ingresos de libre disposición; es decir, a aquellos que son propios o que no están etiquetados por alguna obra o programa específico, así como el plazo será a elección del acreditado, y se aprovechará tasas de interés más bajas.

"Lo que se busca con esto es poder solventar en una mayor parte la baja en los recursos federales que se recibirán para el ejercicio fiscal 2021, y serían destinados para la obra pública. Aquí es importante resaltar que sólo se utilizarán de la línea los recursos que sean necesarios", puntualizó.

El tesorero afirmó que la solicitud se hace respetando todas las formas aplicables del caso, recordando que el proceso o ruta crítica obedece a la autorización del decreto global y este debe de ir con el visto bueno del Congreso del Estado, de ahí sigue el proceso competitivo en los términos de la Ley de Disciplina Financiera, para posterior a ello generar el expediente de crédito y concluir con la firma de contratos.

Por último, dijo que la información se pone a disposición de los regidores para que en su momento emitan su voto considerando los beneficios que esto podría traer para la realización de obras de infraestructura para el municipio.