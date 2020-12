Desde Yatra hasta Aislinn Derbez, las rupturas amorosas que rompieron las redes

Muchos en redes sociales todavía se preguntan qué fue lo que pasó con estas parejas del espectáculo, que alguna vez llenaron las páginas de revistas del corazón caminando enamorados, tomados de la mano.

Este 2020 ha sido malo para todos, pero estas parejas de famosos deben añadir a su lista las polémicas que desataron sus truenes. Todos tienen defensores y detractores, como en el caso de Aislinn Derbez, que ha sido apoyada por muchas personas luego de su rompimiento con Mauricio Ochmann.

Muchos también defienden la integridad de Danna Paola, que fue acusada de haber provocado el rompimiento entre el colombiano Sebastián Yatra y la actriz argentina Tini Stoesel. Lo mismo que de Maluma, que consideran siempre fue un buen novio con la modelo Natalia Barulich, pues su personalidad no tiene nada que ver con las letras de sus canciones, como "Cuatro babys".

Si no sabes las historias, acá te mostramos algunas de esas relaciones mediáticas que alguna vez mostraron su amor frente a las cámaras y hoy más bien prefiere estar con Susana distancia.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Eran la pareja más envidiada por muchos. Luego de mostrarse más abiertos en la serie "De viaje con los Derbez", que fue lanzada en una plataforma streaming en octubre de 2019, algunos seguidores hablaron de ciertas grietas en la relación.

Aisliin fue muy criticada en redes sociales por el trato que tenía para con Mauricio Ochmann. Pero fue un rumor de una supuesta relación con la actriz Sandra Echeverría lo que despertó suspicacia entre sus seguidores.

Mauricio subió algunas fotos en las que se le ve muy cariñoso, la primera fue en noviembre del 2019, en el actor agradece "el placer" de reencontrarse con la actriz. Pero fue otra imagen que Ochman publicó en diciembre de ese año, en la que ambos están actuando para un proyecto y se miran de frente, simulando estar enamorados.

"Qué delicia volver a coincidir, es de verdad un agasajo trabajar contigo", le escribió el actor a la esposa de Leonardo de Lozanne. Muchos seguidores criticaron esa publicación pues Mauricio era no sólo un hombre casado sino que padre de una pequeña de entonces un año y 10 meses. Sandra, Mauricio y Leonardo desmintieron públicamente que hubiera alguna relación.

Lamentablemente para la pareja Ochman-Derbez, estos anunciaron que se separaban en una publicación conjunta del 12 de marzo de este año.

"Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja".

Sebastián Yatra y Tini Stoesel

En 2019, una de las parejas que más resonó fue la de Sebastián Yatra y Tini Stoesel quienes decidieron en junio de ese año hacer público su romance, que ya era un secreto a voces por algunas fotos que los mostraban acaramelados caminando por Tulum.

El colombiano es uno de los cantantes de música urbana más reconocidos del momento y Tini una actriz argentina muy famosa recordada por su personaje de Violetta Castillo en la serie original de Disney Channel, "Violetta".

Ambos se mostraban como la pareja perfecta desde que, en agosto de 2018, grabaron juntos el video del tema "Quiero volver", del segundo álbum de estudio de la argentina. En aquel momento, Violetta tenía una relación muy mediática con Pepe Barroso Jr., por lo que se desmintieron los rumores.

A inicios de 2019 se volvieron a encontrar, esta vez solteros, para la grabación de un video de Yatra titulado "Cristina".

"Sebastián me invitó a ser la actriz de uno de sus videos, y le dije que sí, obvio. Y nos vimos y yo ahí ya había cortado, y creo que en ese momento los dos teníamos una libertad que antes no estaba", explicó la cantante al confirmar su relación en el programa de Susana Giménez.

Pero este año el amor se acabó y, como sucedió con otras parejas, las redes no dejaron pasar el rumor de una tercera en discordia, que en este caso fue la cantante y actriz mexicana Danna Paola.

En mayo la pareja sorprendió a los fans con la publicación de su ruptura: "Queríamos contarles que con Sebastián/Tini decidimos terminar la relación… A veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho", compartieron en Twitter.

Los rumores contra Danna Paola iniciaron de inmediato, cuando algunos fans notaron que la mexicana daba muchos likes a la mayoría de imágenes de Instagram de Yatra, algo que quedó capturado en tuits, pues tras los rumores supuestamente la mexicana optó por quitar sus muestras de afecto.

De igual manera, en una transmisión en vivo, Danna explicó que ambos tenían comunicación pues estaban componiendo una canción a distancia. En junio, lanzaron el video de "Contigo", en el que participaban los dos.

"La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. ¡Me emociona muchísimo! Así que estén pendientes, se viene algo pronto", dijo Danna Paola en una entrevista con TNT.

Lo que más levantó sospechas fue un video que compartió la mexicana en el que se le ve interpretando "Mala Fama", tema lanzado el año pasado, en el que ella niega tener romances con Maluma, Yatra y Ozuna. El problema fue que Danna cambió la letra original de la canción: "Que si me fui con Maluma, no/ que sí con Yatra… con Yatra sí", dijo la cantante, quien ha negado la relación en varias ocasiones y expresado que es un tema que de inicio le causaba gracia, pero que ahora le molesta.

Maluma y la modelo Natalia Barulich

Este noviazgo no era tan sonado, como sí lo fue el rompimiento (a finales de 2019), pero en especial lo que llamó la atención este año fueron las supuestas burlas contra Maluma de parte del futbolista brasileño Neymar, quien ahora sale con Barulich.

Natalia Barulich y Maluma se conocieron en 2017 durante la grabación del tema "Felices los 4", tuvieron una relación larga para los estándares de los famosos. Fue hasta octubre de 2019 que se dio a conocer el rompimiento. La modelo publicaba constantemente historias en las que se le veía acompañando al cantante en conciertos y apoyando su carrera, pero luego del rompimiento ella dejó ver que todo había acabado en malos términos.

"Yo estaba dando un 100 por ciento y solo estaba recibiendo un 20 por ciento, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja", confesó Natalia en un podcast de Evolve.

"Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero para mí era muy tóxica… extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía", aclaró.

Muchos dicen que Maluma lanzó una indirecta en su éxito "Hawái", cuya protagonista del video dice en una parte: "la relación se está volviendo tóxica" y en otra parte "No estoy feliz", a lo que Maluma responde: "Si yo te entrego todo, mi vida, ¿no entiendo?" y "Yo creo que estás buscando pretextos para terminar conmigo".

La polémica más grande se dio en septiembre pasado, cuando este tema comenzaba a ser un éxito, luego de un video en el que Neymar y sus compañeros del equipo PSG celebraron su pase a la final de la Champions League entonando la canción.

Los fans dijeron que esta había sido una provocación del brasileño que recibió muchos comentarios al respecto y decidió dar borrar temporalmente su cuenta de Instagram. Tiempo después, Maluma aclaró que no se había debido al video, fue una pausa estratégica para la promoción de su material discográfico.