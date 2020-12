Se resisten a recibir atención

El sector salud en Coahuila ha detectado que las personas que presentan síntomas de COVID-19 acuden en estado grave a los hospitales. La resistencia a la atención médica oportuna deriva del miedo a ser contagiados en los centros de salud, y en gran parte de la desinformación e ignorancia sobre la enfermedad.

El miedo y negarse a recibir atención médica provocan que los síntomas se agraven y se ponga en riesgo la vida de los pacientes. Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Coahuila pidió a la población, a través de los subcomités regionales de atención al COVID, atenderse de manera oportuna.

"Se ha detectado que muchos de los pacientes con síntomas de COVID-19 acuden al hospital cuando su estado de salud ya es grave. Quienes integran los subcomités y, en particular médicos representantes de los diferentes hospitales de la entidad, hacen un fuerte llamado a la población para que acudan a recibir atención médica cuando los síntomas comiencen a ser más evidentes", se indicó en el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste sin proporcionar las cifras de estos pacientes.

De noviembre a la fecha, el número de personas hospitalizadas en áreas COVID se incrementó. En octubre, el promedio de ocupación hospitalaria era de 400 personas. El 24 noviembre la cifra casi se duplica, alcanzando los 780.

Este incremento de personas internadas obligó a Salud en Coahuila a ampliar su capacidad y a crear nuevas áreas para pacientes no graves. Ayer, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría estatal, el número de hospitalizaciones por coronavirus era de 594 en la entidad.

De febrero a la fecha, 45 mil 781 personas en Coahuila han dado positivo a COVID y de ellas 3 mil 538 han muerto. Los factores de mayor riesgo son la edad, comorbilidades como sobrepeso, diabetes e hipertensión, pero también una atención tardía.

Los integrantes del Subcomité indicaron que una atención médica adecuada y a tiempo incrementa las posibilidades de evitar secuelas en los pacientes e, incluso, de salvarles la vida. Resaltaron que los pacientes con síntomas COVID-19, y que además padezcan de enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, deben acudir de inmediato para su valoración.

El secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal, ha confirmado que la mayoría de las personas internadas en áreas COVID se da porque acuden de manera tardía al hospital. "Las personas tienen temor de acudir, eso dificulta su tratamiento y recuperación".

El COVID 19 es una enfermedad que evoluciona. Inicialmente hay síntomas ligeros, como tos, diarrea, temperatura, tras ello vienen los problemas respiratorios y luego las afecciones pulmonares, que en la mayoría de ocasiones ponen en riesgo la vida del paciente.

El secretario explicó que en cada una de las etapas se utiliza un tratamiento específico para frenar su evolución, pero si no se tiene atención médica oportuna, el paciente puede perder la vida. "Nosotros no usamos medicamentos que no se ha demostrado que sirven, porque entonces perdemos tiempo valioso".

En una primera etapa, con síntomas ligeros se puede hablar al 911 para recibir orientación.

Una vez que se supera la enfermedad se cuenta con terapias posteriores. Hasta la fecha, el Centro de Recuperación COVID-19 Sureste en el CRIT ha recibido a 338 pacientes, de los cuales 292 han sido dados de alta de manera satisfactoria.