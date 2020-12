Las 'Lupitas' se apoderan del streaming con función virtual de Mentiras

Este sábado 12 de diciembre se honra a la Virgen de Guadalupe, y debido a la pandemia de COVID-19 se recordará a la patrona de México a través de varias actividades virtuales; una de ellas será la que prepara el musical Mentiras.

El exitoso montaje ofrecerá hoy un coctel de "Lupitas" a las 20:30 horas vía streaming y una de ellas, la actriz Paola Gómez, platicó con El Siglo de Torreón del montaje que espera sea visto por muchos laguneros.

Paola también reveló cómo pasará la Navidad y dijo que espera que en 2021 la industria del entretenimiento poco a poco a se normalice.

¿Cómo estás?

Muy bien, muy contenta de saludar a los laguneros.

El 12 de diciembre, el musical Mentiras rendirá tributo a la Virgen de Guadalupe, con un coctel de Lupitas. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Así es, la gente está muy feliz y nosotros también por presentarlo. A la gente le encantan estos cocteles, y si es de "Lupe", a las personas les da mucha alegría.

Además de ti, ¿quiénes más conformarán el elenco?

De "Lupitas" vamos Paola Mingüer, Dalilah Polanco, Natalia Saltiel, Ana Cecilia Anzaldúa y yo. De elenco están Alicia Paola, Mary Francis Reyes, Aitza Terán, Anaís Loz y Alex Brizuela.

¿Cómo se dará la interacción de las "Lupitas" en el montaje?

No se afecta la historia, es decir, no contamos otra obra, sencillamente el personaje se divide en las cinco actrices, nos dividimos el personaje y hay un momento donde sí salimos todas. La obra es perfecta como está y lo que hacemos es darle un plus a la gente.

Sin duda es una muy buena opción para que la gente disfrute Mentiras sin salir de su hogar.

Exactamente. Hay personas que se encuentran en su casa tomando precauciones y me parece que el streaming ha llegado como una herramienta indispensable para que el teatro no desaparezca.

Contrario a lo que dicen los teatreros, que esto no es teatro, es lo que tenemos por hoy, tampoco esperábamos que nos cayera una pandemia. Ahora, también hay personas que nunca han podido ir al teatro por una u otra razón y gracias al streaming podrán disfrutar en este caso de Mentiras.

Planearon este evento para celebrar a "La Guadalupana". ¿Tú te encomiendas a ella?

Fíjense que sí. Tengo mi versión de la religión, soy católica, pero no soy muy practicante. Sí tengo mi fe, mi Dios y yo tenemos nuestras charlas particulares, igual que con la Virgen. A la Iglesia le faltan muchas cosas por corregir, sin embargo, en la parte de la fe, la tengo clara.

El pasado fin de semana ofreciste la obra Papi piernas largas, ante pocas personas. ¿Cómo fue par a ti volver a una obra presencial?

Nos fue preciosísimo. El aplauso que nos dieron casi me hizo llorar, el cariño del público me hizo recordar por qué elegí esta profesión y por qué amo el teatro. No sé si más delante volvamos a montar la obra presencial, pero mientras vemos qué onda también habrá un streaming el 27 de diciembre.

La fallecida lagunera Hiromi fue tu compañera en Mentiras. ¿Cómo la recuerdas?

Me siento afortunada de haber sido tan amiga de Hiromi y Kao, su hermana, es mi hermana también. Hiro no solo marcó un antes y después en Mentiras, era brutalmente talentosa y divertida; se veía muy seriecita, pero era bien traviesa. Siempre siento cerca a Hiromi.

¿De qué manera visualizas la industria del espectáculo en 2021 luego de que ha sido tan golpeada en 2020 por la pandemia?

Sí, ya viene una vacuna, pero nos falta un camino largo, así que tenemos que seguir como si fuera el día uno y más ahora que los contagios están al máximo. Soy muy cuidadosa, siempre lo he sido en cuanto a la higiene y así voy a seguir.

Entiendo que al Gobierno le asusten los teatros, pero si se fijan en los cuidados que hay en estos lugares y la distancia que hay entre personas, me parece que no es un foco rojo; no lo demerito, puede haber, pero hay muchos protocolos y creo que el foco rojo no está ahí.

¿Cómo celebrarás la Navidad?

En casa, con dos o tres personas, será en un exterior y cada quien sus cosas como los cubiertos, los regalos nos los daremos antes. Hay que revalorar lo que tenemos y uno tiene que saber que la Navidad esta vez será para reflexionar acerca de lo que somos y de nuestra vulnerabilidad; en esta ocasión los regalos y las fiestas no son primordiales.