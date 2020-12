Lo primero que preguntaron los Rayados a Javier Aguirre fue por Messi

Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, compartió este viernes que lo primero que le preguntaron algunos jugadores de los Rayados durante su primer entrenamiento fue ¿cómo es el argentino Lionel Messi?

"Veo a mis jugadores muy motivados; me preguntaron varias cosas de la Liga española; lo primero fue que cómo es Messi, y eso motiva, creo que caí de pie en el equipo", mencionó el mexicano en su presentación como técnico del Monterrey para el Clausura 2021.

Aguirre viene de dirigir en la Liga española al Leganés. Antes también estuvo en los banquillos del Espanyol, Real Zaragoza, Atlético de Madrid y Osasuna.

A nivel de selecciones nacionales, Aguirre presume haber asistido a dos Copas del Mundo con la selección de México, 2002 y 2010, además de tener experiencia con las absolutas de Japón y Egipto.

El estratega presumió su seguridad para estar a la altura de lo que representa llegar al Monterrey, equipo que es el más reciente campeón del fútbol mexicano y que cuenta con una de las mejores nóminas.

"Estuve en dos Copas del Mundo, por lo que sé controlar la presión. El proyecto que me planteó la directiva no lo podía rechazar. Monterrey es un equipo ganador que empata con mis ideas", subrayó el mexicano.

El técnico empezó su carrera como entrenador en México en 1996 con el Atlante; de ahí pasó al Pachuca, al que hizo campeón en el invierno 1999. Saltó a la selección mexicana en 2001, terminada la Copa del Mundo 2002 arribó al Osasuna de la Liga española.

De ahí el entusiasmo de Aguirre para regresar al fútbol de su país luego de dos décadas.

"Fueron 20 años fuera de México y me apetecía volver a un equipo serio, ganador, que está lleno de éxitos recientes. Mi obligación es intentar ganar todos los torneos y tengo el equipo para hacerlo, eso marcó la diferencia para decantarme por Monterrey", aseguró.

Negó que en sus planes inmediatos esté volver a la selección mexicana, que dirige actualmente el argentino Gerardo Martino.

"Platiqué con Martino y creo que la selección está en muy buenas manos, no se me ocurre que Martino pueda salir del Tri, es un gran técnico y yo no me planteo esa posibilidad. Espero cumplir con títulos estos dos años que tengo de contrato con Monterrey", añadió.

Aguirre sustituye en el banquillo de Rayados al argentino Antonio Mohamed, quien ganó con Monterrey la Liga del Apertura 2019 y la Copa Mx 2020, pero en el Apertura 2020 fue eliminado en la repesca.