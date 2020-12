Harvard galardona a joven genio mexicano

La Universidad de Harvard otorgó el premio Derek Bok Award 2020, al joven investigador mexicano Andrew Almazán Anaya, por su destacado servicio público.

El Dr. Andrew Almazán nació en Ciudad de México en 1994 y, desde pequeño, mostró intereses avanzados para su edad en ámbitos científicos y culturales. Ingresó a la universidad a los 12 años y fue nombrado "el niño genio mexicano" por Discovery Channel.

Estudiar en universidades de élite como Harvard y Yale fue un privilegio para él. Ahora quiere aplicar su conocimiento en proyectos que impulsen la educación en México, en especial la de niños sobredotados.

En este sentido, cabe destacar que a su corta edad, el doctor Almazán Anaya cuenta con ocho títulos universitarios en escuelas como Harvard y Yale: Médico Cirujano con Honores, por la Universidad Panamericana, PhD Doctorado en Innovación Educativa por el ITESM., Master in Psychology Candidate, Harvard University; Master in Advanced Management, Yale University; Master in Educational Psychology Gifted, University of Connecticut; Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM; Maestría en Business Administration (MBA), por la EGADE ITESM, así como Licenciatura en Psicología, por la Universidad del Valle de México.

Aunque su carrera ha sido brillante, ha tenido que sortear obstáculos en su camino. Cuando Andrew entró a la universidad, aún no estaba permitido que un niño de 12 o 14 años cursara una licenciatura.

Sobre estos obstáculos comentó lo siguiente: "Eso ha ido cambiando y es un avance favorable. Ya no hay razón para que los frenen. A veces era la oportunidad de hacer un examen de admisión".

Tras la graduación de la clase 2020, Shirley Greene, Decana Asociada de Estudiantes de la División de Educación de la Universidad de Harvard, reconoció al joven por su labor en pro de los derechos humanos de los niños con capacidades especiales, el impulso de una nueva ley de inclusión para niños sobredotados y destacó el trabajo que ha desarrollado en materia de diagnóstico de niños genio.

En este sentido, cabe destacar que el doctor Almazán Anaya ha logrado diagnosticar a más de 10 mil menores mexicanos en 10 años.