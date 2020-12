'Capi' Pérez hará una limpia a 2020

Debido a la pandemia de COVID-19, el famoso maratón "Lupe-Reyes" no podrá hacerse de manera presencial para evitar más contagios, sin embargo, Carlos Alberto "Capi" Pérez ha encontrado una opción para hacerlo de manera virtual.

Este 11 de diciembre a las 20:30 horas Pérez, Fran Hevia y Fer Gay ofrecerán un programa en vivo de La resolana sin censura, en el que se comprometerán a cumplir dicho reto colmado de fiestas y bebidas alcohólicas.

"Es un eventazo por el cual estamos nerviosos y emocionados. Dentro de La Resolana sin censura (exitoso podcast) decidimos hacer una transmisión en vivo con amigos y comediantes en la cual nos vamos a comprometer a hacer este maratón", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Vía telefónica, el conductor aclaró que no están incitando a que se hagan fiestas masivas con amigos. Lo que buscan es que quienes se sumen al reto lo lleven a cabo en sus casas y con sus familias.

"Si gustan unirse, háganlo, pero en casita. Vamos a reunirnos varias celebridades y vamos a firmar un tratado para formalizar esto en el que nos comprometeremos a pistear desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero para limpiar las malas vibras de este 2020", dijo.

Chistes, historias, bromas, anécdotas, música en vivo, retos y juegos tradicionales de las fiestas formarán parte de esta versión live de La resolana sin censura, cuya entrada virtual será de 99 pesos.

"Ofreceremos dinámicas clásicas de La resolana, pero adaptadas a este maratón. Vamos a hacer partícipes a quienes nos estén viendo. De igual manera tendremos la participación del DJ, Simpson a huevo y como invitados figurarán Coco Celis, Daniel Sosa, Diablito, Kristal Silva y La Mole".

Carlos Alberto destacó la química que hay entre Fran, Fer y él, lo que ha generado que el podcast de La resolana sin censura haya trascendido bastante.

"La neta es que este formato le ha gustado bastante e a la raza, ha tenido aceptación y estamos felices porque nos ha ido bien. Es un formato que yo no conocía, sin embargo, me ha gustado mucho porque puedo profundizar y decir estupideces".

"Capi" Pérez agradeció que pese a que 2020 ha traído problemas de salud y económicos por la pandemia del coronavirus, a él no le ha faltado el trabajo, ya que forma parte de varios proyectos y emisiones como Venga la alegría.

"Gracias a Dios hemos tenido mucha chamba. No he parado en TV Azteca ni en redes sociales, de generar contenido. La neta es que es una bendición seguir chambeando, siempre he visto el trabajo como un privilegio, entonces cada que hago algo para el público lo doy todo y busco divertirme también".

Recordó el presentador la experiencia que tuvo al padecer COVID-19. Dijo que cuando supo que lo tenía le dio tristeza, sin embargo, no se dejó caer, y todo esto le sirvió para recordar objetivos que había pausado.

"Tuve la desgracia de sufrir los estragos de esta pandemia. Me encerré en casa, pero, al igual que muchos mexicanos, no paré de laborar, al igual que una gran cantidad de mexicanos. Fue difícil estar encerrado, aunque les cuento que mientras más viejo me hago estoy disfrutando más estar en casa y descansar.

"Eso de reinventarse lo hemos visto por todos lados. En mi caso, confirmé cosas que ya sabía, como el hecho de que no hay cosas que me paren a la hora de trabajar y que los motores principales de mi vida son mi familia y mi esposa", sostuvo.

Sobre las fiestas navideñas, "El Capi" dijo que no serán igual a las de años pasados, pues tanto él como sus seres queridos están conscientes del riesgo que implica juntarse.

"Anteriormente era una fiesta enorme con mi familia, con todos los Ibarra y los Pérez. La amanecíamos agarrando la bohemia con primos. En esta Navidad solo estaremos mi familia cercana en Aguascalientes, ahí estaremos encerraditos y eso me emociona".