Laguneros ofrecerán concierto virtual navideño

Los conciertos de villancicos hacen que la Navidad sea mucho más especial.

Cada año, en todo el mundo se realizan espectáculos ad hoc a las fiestas; en este 2020 la tradición continúa, pero de manera virtual.

Este 11 de diciembre a las 18:00 horas en la página de Facebook del Teatro Isauro Martínez se llevará a cabo un concierto en el que no faltarán clásicos como Noche de paz y Jingle Bells.

Integrantes del Instituto Integral de La Laguna serán los encargados de ofrecer tal presentación en la que de igual manera celebrarán 31 años de trayectoria.

Juan Carlos Castro, director del instituto, comentó a El Siglo de Torreón porqué decidieron emprender este evento.

"Es un show navideño y también vamos a festejar los 31 años del Instituto Integral de La Laguna. Les hacemos una atenta invitación a que no se lo pierdan este viernes a partir de las 6:00 de la tarde".

Castro detalló los artistas que serán parte de este gran concierto navideño.

"La Orquesta Sinfónica Municipal de Matamoros, los alumnos del instituto y el tenor Ismael Rosales serán los encargados de llevar la magia navideña a los hogares, por medio de la música".

Juan Carlos informó que hoy más que nunca la gente necesita recibir mensajes de esperanza y de positivismo.

"Ha sido un año caótico y lleno de incertidumbre, los mensajes positivos que trasmiten las canciones navideñas pueden generar que las personas se olviden por un momento de todo lo que está ocurriendo".

En cuanto al programa se detalló que interpretarán Jolly Old St. Nicholas, Jingle Bells, Noche de paz, Deck The Halls, Hark! The Herald Angels Sing, O Little Town Of Bethlehem, Joy to the World, Alegres Pastorcillos, Por el Valle de Rosas, Al Mundo Paz, O Come, Little Children, We Three Kings of Orient Are y Los Ángeles Heraldos Cantan.