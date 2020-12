Mexicanos comprarán menos regalos y no tendrán recalentado: encuesta

Este año, la pandemia traerá algunos cambios en los festejos navideños para las familias mexicanas.

De acuerdo con el Estudio de Navidad realizado por Kantar, agencia de investigación de mercados, los mexicanos gastarán en promedio 4 mil 300 pesos en regalos, una cifra ligeramente menor a la del año pasado.

Lo anterior, debido a que este año le regalarán a menos personas, ya que no habrá intercambio navideño en la oficina, con los amigos o algún otro tipo de reuniones sociales.

"Los mexicanos piensan dar alrededor de seis regalos, empezando por la pareja (71%), luego por la mamá (68%) y finalmente por los hijos (65%)", detalló Mauricio Martínez, director de la División Insights en Kantar México.

Únicamente 17% de los encuestados dijo que realizará un intercambio navideño con la familia, ya que es una tradición que no quieren perder, así como el envío de regalos a parientes lejanos.

Las tiendas departamentales son el principal lugar para realizar las compras navideñas con 52% de las preferencias, supermercados con 51% e internet con 51%.

En cuanto a categorías, 69% obsequiará ropa y zapatos, 55% dará juguetes, 41% accesorios, 39% perfumes, 39% chocolates o galletas y 26% vinos y licores.

Sobre el gasto del aguinaldo, los encuestados lo destinarán principalmente a la compra de regalos, ropa y calzado, cena o fiestas y pagos de renta o servicios.

Otro cambio relevante en la celebración de Navidad es el recalentado, pues muchos encuestados afirmaron que este año no asistirán o lo harán con menos personas a lo acostumbrado.

"La estructura de la cena permanece porque es un rito y una tradición, probablemente lo que se sacrifique es el recalentado.

"Hay personas que van a pasar el 24 con su familia, pero el 25 prefieren no exponerse tanto, entonces se regresan el 24 en la noche a su casa, no se quedan a dormir y el 25 ya están guardados o el 25 tratan de no invitar a la gente que invitaban otros años", explicó Rodrigo García, líder del equipo Cualitativo de Kantar de México.

Los viajes también toman una menor relevancia este año. Solo el 3% de los encuestados dijo que saldrá de viaje o tomará vacaciones durante Navidad o Año Nuevo.

De acuerdo con Kantar, sólo 29% de los encuestados piensan gastar en vacaciones contra un 38% del año pasado, casi 10 puntos porcentuales menos que en 2019.

Cabe mencionar que no todos los hogares planean hacer algo para festejar Navidad, 7% respondió que no harán nada o no festejarán en estas fechas, un número que prácticamente se duplica contra la medición de 2019.

Sin embargo, a pesar del repunte en el número de contagios de coronavirus, 72% de los encuestados aseguró que festejará Navidad o Año Nuevo en casa con su familia más cercana.