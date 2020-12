Afectará inversión quitar outsourcing

El poder legislativo debe tomar muy en serio a la inversión extranjera sobre la posibilidad de que continúe la subcontratación en México como una importante herramienta de generación de empleos, ya que de no ser así, se corre el riesgo de que emigren capitales foráneos a otros países, advirtió Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico.

"Cuando los legisladores estén decidiendo lo que debe ser la regulación del outsourcing, deben tener muy presente que las empresas extranjeras como las americanas tienen oportunidades de invertir miles de millones de dólares en diferentes países, México no es el único", comentó el titular del organismo que agrupa a la comunidad estadounidense que vive y trabaja en México. Afirmó que la inversión extranjera, en particular la estadounidense, siempre ha buscado países que generan estabilidad a través de sus políticas públicas y certeza jurídica. "México debe buscar armonizar con sus socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, y si lo hace podría acercar a más de 400 mil millones de dólares de inversión estadounidense en los próximos años, lo que generaría más de 2.8 millones de empleos nuevos que hoy no existen en México". "Hoy por hoy, el 92 % de las empresas norteamericanas tienen algún esquema de outsourcing o insourcing y por eso es definitivamente importante el que se permita continuar con esta herramienta tan potente para el inversionista extranjero", agregó el directivo. Rubin propone que se suba a la mesa de negociación, sobre el tema de la subcontratación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la medida impacta directamente a la inversión extranjera y de igual forma a la Secretaría de Gobernación por tratarse de gobernabilidad y de la relación con el poder legislativo. También pide que se respeten los acuerdos a los que se llegaron ya dentro de la mesa de alto nivel en el Senado en marzo de este año, donde ya se habían consensuado algunos puntos sobre la subcontratación. Reconoce que uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas es la competencia desleal de firmas que no cumplen con los requisitos administrativos y tributarios para la industria de la subcontratación. "Por ello, en el primer semestre de 2020 se hicieron propuestas tanto por legisladores como por asociaciones y expertos en la materia, para mejorar la regulación de la figura mediante la creación de un Registro Nacional de Empresas Subcontratistas y la insistencia en la necesidad de inspección constante de las empresas que formalmente ejecutan este tipo de contrato laboral", dijo Larry Rubin. Advirtió que las empresas extranjeras o las empresas con capital extranjero directo o indirecto impulsan buena parte de la economía mexicana y precisamente estas son las que obtienen mayores beneficios al contratar una empresa formal de outsourcing.